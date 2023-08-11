Военный аналитик Михайлов: вся военная техника в будущем станет беспилотной

12 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Танки в будущем станут беспилотными, считает Александр Михайлов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вся военная техника со временем станет беспилотной. Это поможет удешевлять боевые действия и сохранять жизни личного состава армии, отметил в беседе с URA.RU военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Раз беспилотный аппарат отличается от любого другого лишь наличием удаленного оператора, а не человека, который находится в боевой машине, то все линейки вооружений могут со временем становиться беспилотными. Это морские виды, надводные, подводные, боевые корабли и другие суда. Сухопутные виды вооружений, вся линейка легкой, средней, тяжелой военной техники, бронетехники, тяжелые САУ (самоходные артиллерийские установки — прим. URA.RU), танки, всяческие машины поддержки, огнеметы. Все это может быть беспилотным в зависимости от устойчивости канала связи и слаженности, а также накопленного технического опыта в организации подобных маневров. Тем самым мы будем беречь личный состав, потому что главная задача беспилотных средств — сохранять жизнь человека и удешевлять военные действия. Когда падает самолет стоимостью 50 миллионов долларов, гибнет пилот, которого обучали пять лет и в его образование было вложено пару миллионов, — рвется целая цепочка», — объяснил Александр Михайлов. Военный аналитик напомнил, что у России уже есть немало беспилотных боевых машин. «Сначала становятся авиация беспилотная, сейчас у нас есть немало сухопутных беспилотных боевых машин. Те же самые роботы разминирования, „Ураны“. Также ряд средств, которые уже в беспилотном режиме могут использоваться как роботы на поле боя», — добавил Михайлов. Ранее разработчики заявили, что на научно-техническом форуме «Армия-2023» будет представлен образец беспилотного бронеавтомобиля «Зубило». Его могут использовать в бою штурмовые группы. «Зубило» способен подвозить боеприпасы, транспортировать грузы, раненых, заряжать радиостанции и квадрокоптеры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вся военная техника со временем станет беспилотной. Это поможет удешевлять боевые действия и сохранять жизни личного состава армии, отметил в беседе с URA.RU военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Раз беспилотный аппарат отличается от любого другого лишь наличием удаленного оператора, а не человека, который находится в боевой машине, то все линейки вооружений могут со временем становиться беспилотными. Это морские виды, надводные, подводные, боевые корабли и другие суда. Сухопутные виды вооружений, вся линейка легкой, средней, тяжелой военной техники, бронетехники, тяжелые САУ (самоходные артиллерийские установки — прим. URA.RU), танки, всяческие машины поддержки, огнеметы. Все это может быть беспилотным в зависимости от устойчивости канала связи и слаженности, а также накопленного технического опыта в организации подобных маневров. Тем самым мы будем беречь личный состав, потому что главная задача беспилотных средств — сохранять жизнь человека и удешевлять военные действия. Когда падает самолет стоимостью 50 миллионов долларов, гибнет пилот, которого обучали пять лет и в его образование было вложено пару миллионов, — рвется целая цепочка», — объяснил Александр Михайлов. Военный аналитик напомнил, что у России уже есть немало беспилотных боевых машин. «Сначала становятся авиация беспилотная, сейчас у нас есть немало сухопутных беспилотных боевых машин. Те же самые роботы разминирования, „Ураны“. Также ряд средств, которые уже в беспилотном режиме могут использоваться как роботы на поле боя», — добавил Михайлов. Ранее разработчики заявили, что на научно-техническом форуме «Армия-2023» будет представлен образец беспилотного бронеавтомобиля «Зубило». Его могут использовать в бою штурмовые группы. «Зубило» способен подвозить боеприпасы, транспортировать грузы, раненых, заряжать радиостанции и квадрокоптеры.