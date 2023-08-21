«СберАвто» раскрыла цены на новые машины в России

«СберАвто»: новые авто в РФ в среднем подорожали до 1,9 млн рублей
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Средняя цена на машину с пробегом поднялась до 1,3 млн рублей Фото:

Цены на новые машины в России в первом полугодии выросли до 1,9 млн рублей. Средний чек на авто с пробегом поднялся до 1,3 млн рублей, говорится в исследовании компании «СберАвто».

«Средняя стоимость нового авто в январе—июне выросла с 1,7 млн до 1,9 млн рублей. Цены на машину с пробегом поднялись с 1,1 млн до 1,3 млн рублей», — пишут РИА Новости, ссылаясь на документ. Машины чаще всего покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Республики Татарстан.

В Москве средняя стоимость нового авто составила 2,9 млн рублей, с пробегом — 1,7 млн рублей. В Санкт-Петербурге цены значительно ниже — 1,8 миллиона и 1,4 миллиона рублей соответственно. В Краснодарском крае цена нового авто в среднем составила два миллиона рублей, с пробегом — 1,3 миллиона рублей.

После падения курса рубля цены на автомобили в России подскочили. Изменения коснулись в основном машин, которые поставляются по параллельному импорту.

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Цены на новые машины в России в первом полугодии выросли до 1,9 млн рублей. Средний чек на авто с пробегом поднялся до 1,3 млн рублей, говорится в исследовании компании «СберАвто». «Средняя стоимость нового авто в январе—июне выросла с 1,7 млн до 1,9 млн рублей. Цены на машину с пробегом поднялись с 1,1 млн до 1,3 млн рублей», — пишут РИА Новости, ссылаясь на документ. Машины чаще всего покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Республики Татарстан. В Москве средняя стоимость нового авто составила 2,9 млн рублей, с пробегом — 1,7 млн рублей. В Санкт-Петербурге цены значительно ниже — 1,8 миллиона и 1,4 миллиона рублей соответственно. В Краснодарском крае цена нового авто в среднем составила два миллиона рублей, с пробегом — 1,3 миллиона рублей. После падения курса рубля цены на автомобили в России подскочили. Изменения коснулись в основном машин, которые поставляются по параллельному импорту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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