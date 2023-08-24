ВВС РФ подняли Миг-31 из-за норвежского самолета над Баренцевым морем

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, кинжал, миг 31
Полет Миг-31 выполнялся в соответствии с международными нормами Фото:

Над Баренцевым морем был замечен самолет Норвегии. Чтобы он не нарушил границу РФ, в небо были подняты Миг-31. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Над Баренцевым морем замечен патрульный самолет Р-8А „Посейдон“ ВВС Норвегии. Чтобы не допустить нарушение границы, вылетел российский Миг-31», — сообщили в ведомстве. Как уточнили в Минобороны РФ, в результате действий российских пилотов российская граница не была нарушена норвежским самолетом.

До этого российские ВВС поднимали истребители из-за американских беспилотников над Черным морем. Ни в одном из случаев они не смогли нарушить границу РФ.

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Над Баренцевым морем был замечен самолет Норвегии. Чтобы он не нарушил границу РФ, в небо были подняты Миг-31. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Над Баренцевым морем замечен патрульный самолет Р-8А „Посейдон“ ВВС Норвегии. Чтобы не допустить нарушение границы, вылетел российский Миг-31», — сообщили в ведомстве. Как уточнили в Минобороны РФ, в результате действий российских пилотов российская граница не была нарушена норвежским самолетом. До этого российские ВВС поднимали истребители из-за американских беспилотников над Черным морем. Ни в одном из случаев они не смогли нарушить границу РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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