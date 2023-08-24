ВВС РФ подняли Миг-31 из-за норвежского самолета над Баренцевым морем

Полет Миг-31 выполнялся в соответствии с международными нормами
Над Баренцевым морем был замечен самолет Норвегии. Чтобы он не нарушил границу РФ, в небо были подняты Миг-31. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Над Баренцевым морем замечен патрульный самолет Р-8А „Посейдон“ ВВС Норвегии. Чтобы не допустить нарушение границы, вылетел российский Миг-31», — сообщили в ведомстве. Как уточнили в Минобороны РФ, в результате действий российских пилотов российская граница не была нарушена норвежским самолетом.
До этого российские ВВС поднимали истребители из-за американских беспилотников над Черным морем. Ни в одном из случаев они не смогли нарушить границу РФ.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.