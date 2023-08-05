Минобороны РФ подняло истребитель из-за американского беспилотника над Черным морем

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Беспилотник США улетел, заметив российский истребитель Фото:

Российский истребитель поднялся в небо из-за американского беспилотника над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипаж российского истребителя Су-30 был поднят в связи с обнаружением разведывательного БПЛА MQ-9A RIPPER ВВС США над Черным морем», — сообщили в ведомстве. В нем отметили, что беспилотник, заметив приближение истребителя РФ, развернулся и улетел. Нарушения российских границ допущено не было.

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Российский истребитель поднялся в небо из-за американского беспилотника над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Экипаж российского истребителя Су-30 был поднят в связи с обнаружением разведывательного БПЛА MQ-9A RIPPER ВВС США над Черным морем», — сообщили в ведомстве. В нем отметили, что беспилотник, заметив приближение истребителя РФ, развернулся и улетел. Нарушения российских границ допущено не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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