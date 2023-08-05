Минобороны РФ подняло истребитель из-за американского беспилотника над Черным морем

Беспилотник США улетел, заметив российский истребитель
Российский истребитель поднялся в небо из-за американского беспилотника над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Экипаж российского истребителя Су-30 был поднят в связи с обнаружением разведывательного БПЛА MQ-9A RIPPER ВВС США над Черным морем», — сообщили в ведомстве. В нем отметили, что беспилотник, заметив приближение истребителя РФ, развернулся и улетел. Нарушения российских границ допущено не было.
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