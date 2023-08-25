Трамп впервые за два года вышел в Twitter, опубликовав тюремное фото. Скрин

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Дональд Трамп впервые с 2021 года отметился в социальных сетях Фото:

Бывший президент США Дональд Трамп впервые с 2021 года вернулся в социальные сети. Миллиардер опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter) свое тюремное фото.

Под фотографией расположено обвинение «вмешательство в выборы». Также написан призыв к тому, что никогда не нужно сдаваться.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп сдался в тюрьму округа Фултон в Атланте, где его задержали по множеству обвинений, связанных с попытками отменить результаты выборов в американском штате Джорджия в 2020 году. Политик вышел из тюрьмы округа после прохождения процедуры ареста, передает Life.

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Бывший президент США Дональд Трамп впервые с 2021 года вернулся в социальные сети. Миллиардер опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter) свое тюремное фото. Под фотографией расположено обвинение «вмешательство в выборы». Также написан призыв к тому, что никогда не нужно сдаваться. Ранее стало известно, что Дональд Трамп сдался в тюрьму округа Фултон в Атланте, где его задержали по множеству обвинений, связанных с попытками отменить результаты выборов в американском штате Джорджия в 2020 году. Политик вышел из тюрьмы округа после прохождения процедуры ареста, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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