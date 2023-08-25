Дональд Трамп впервые с 2021 года отметился в социальных сетях
Бывший президент США Дональд Трамп впервые с 2021 года вернулся в социальные сети. Миллиардер опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter) свое тюремное фото.
Под фотографией расположено обвинение «вмешательство в выборы». Также написан призыв к тому, что никогда не нужно сдаваться.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп сдался в тюрьму округа Фултон в Атланте, где его задержали по множеству обвинений, связанных с попытками отменить результаты выборов в американском штате Джорджия в 2020 году. Политик вышел из тюрьмы округа после прохождения процедуры ареста, передает
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