Трамп впервые за два года вышел в Twitter, опубликовав тюремное фото. Скрин

25 августа 2023 в 07:29 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп впервые с 2021 года отметился в социальных сетях Фото: Official White House / Andrea Hanks Бывший президент США Дональд Трамп впервые с 2021 года вернулся в социальные сети. Миллиардер опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter) свое тюремное фото. Под фотографией расположено обвинение «вмешательство в выборы». Также написан призыв к тому, что никогда не нужно сдаваться. Скрин: Twitter Дональда Трампа Ранее стало известно, что Дональд Трамп сдался в тюрьму округа Фултон в Атланте, где его задержали по множеству обвинений, связанных с попытками отменить результаты выборов в американском штате Джорджия в 2020 году. Политик вышел из тюрьмы округа после прохождения процедуры ареста, передает Life .

Бывший президент США Дональд Трамп впервые с 2021 года вернулся в социальные сети. Миллиардер опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter) свое тюремное фото. Под фотографией расположено обвинение «вмешательство в выборы». Также написан призыв к тому, что никогда не нужно сдаваться. Ранее стало известно, что Дональд Трамп сдался в тюрьму округа Фултон в Атланте, где его задержали по множеству обвинений, связанных с попытками отменить результаты выборов в американском штате Джорджия в 2020 году. Политик вышел из тюрьмы округа после прохождения процедуры ареста, передает Life.