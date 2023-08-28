28 августа 2023

«Известия»: семьям с детьми хотят выделить деньги на подготовку к школе

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«Урок здоровья» в гимназии №2. Екатеринбург, гимназия, обучение, урок, рюкзак, школа, школьники, образование, школьное образование, старшеклассники, школьный рюкзак
Семья со школьниками хотят выдать по 26 тысяч рублей Фото:

Для семей с детьми предложили выделить по 26 тысяч рублей на подготовку к школе. Об этом заявили депутаты Госдумы РФ.

«Цены на школьные принадлежности и одежду растут, семьям с детьми приходится все тяжелее. Знаю, что многие вынуждены оформлять кредиты, чтобы собрать ребенка в школу», — сказала первый зампред комитета Яна Лантратова, пишут «Известия».

С ней согласился лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он подчеркнул, что расходы на подготовку детей к новому учебному году являются серьезным финансовым бременем для многих семей с детьми, особенно для проживающих в новых российских регионах.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, чтобы собрать ребенка в школу, нужно потратить примерно 43 тысячи рублей. Это на 30% дороже, чем в 2022 году. 23 августа в Госдуме поддержали идею выдавать родителям школьников по 20 тысяч рублей.

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Для семей с детьми предложили выделить по 26 тысяч рублей на подготовку к школе. Об этом заявили депутаты Госдумы РФ. «Цены на школьные принадлежности и одежду растут, семьям с детьми приходится все тяжелее. Знаю, что многие вынуждены оформлять кредиты, чтобы собрать ребенка в школу», — сказала первый зампред комитета Яна Лантратова, пишут «Известия». С ней согласился лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он подчеркнул, что расходы на подготовку детей к новому учебному году являются серьезным финансовым бременем для многих семей с детьми, особенно для проживающих в новых российских регионах. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, чтобы собрать ребенка в школу, нужно потратить примерно 43 тысячи рублей. Это на 30% дороже, чем в 2022 году. 23 августа в Госдуме поддержали идею выдавать родителям школьников по 20 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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