«Известия»: семьям с детьми хотят выделить деньги на подготовку к школе

29 августа 2023 в 04:47 Размер текста - 17 +

Семья со школьниками хотят выдать по 26 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Для семей с детьми предложили выделить по 26 тысяч рублей на подготовку к школе. Об этом заявили депутаты Госдумы РФ. «Цены на школьные принадлежности и одежду растут, семьям с детьми приходится все тяжелее. Знаю, что многие вынуждены оформлять кредиты, чтобы собрать ребенка в школу», — сказала первый зампред комитета Яна Лантратова, пишут «Известия». С ней согласился лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он подчеркнул, что расходы на подготовку детей к новому учебному году являются серьезным финансовым бременем для многих семей с детьми, особенно для проживающих в новых российских регионах. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, чтобы собрать ребенка в школу, нужно потратить примерно 43 тысячи рублей. Это на 30% дороже, чем в 2022 году. 23 августа в Госдуме поддержали идею выдавать родителям школьников по 20 тысяч рублей.

Для семей с детьми предложили выделить по 26 тысяч рублей на подготовку к школе. Об этом заявили депутаты Госдумы РФ. «Цены на школьные принадлежности и одежду растут, семьям с детьми приходится все тяжелее. Знаю, что многие вынуждены оформлять кредиты, чтобы собрать ребенка в школу», — сказала первый зампред комитета Яна Лантратова, пишут «Известия». С ней согласился лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он подчеркнул, что расходы на подготовку детей к новому учебному году являются серьезным финансовым бременем для многих семей с детьми, особенно для проживающих в новых российских регионах. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, чтобы собрать ребенка в школу, нужно потратить примерно 43 тысячи рублей. Это на 30% дороже, чем в 2022 году. 23 августа в Госдуме поддержали идею выдавать родителям школьников по 20 тысяч рублей.