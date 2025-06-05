Выпускник попытался сдать ЕГЭ через другого человека

В Москве на экзамене по биологии в рамках ЕГЭ выявили попытку подмены участника. Выпускник отправил вместо себя другого человека, сообщили в столичном департаменте образования.
«Сегодня в Москве на ЕГЭ по биологии пришел ученик со справкой об утере паспорта. Комиссия запросила дополнительные сведения из школы для перепроверки участника ЕГЭ и выявила, что на экзамен пришел посторонний человек», — говорится в telegram-канале департамента образования.
На место была вызвана полиция, в настоящее время проводится проверка обстоятельств инцидента. Подробности и возможные последствия для выпускника уточняются.
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