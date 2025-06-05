Выпускник попытался сдать ЕГЭ через другого человека

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Ученик попытался сдать ЕГЭ с помощью другого человека
Ученик попытался сдать ЕГЭ с помощью другого человека

В Москве на экзамене по биологии в рамках ЕГЭ выявили попытку подмены участника. Выпускник отправил вместо себя другого человека, сообщили в столичном департаменте образования.

«Сегодня в Москве на ЕГЭ по биологии пришел ученик со справкой об утере паспорта. Комиссия запросила дополнительные сведения из школы для перепроверки участника ЕГЭ и выявила, что на экзамен пришел посторонний человек», — говорится в telegram-канале департамента образования.

На место была вызвана полиция, в настоящее время проводится проверка обстоятельств инцидента. Подробности и возможные последствия для выпускника уточняются.

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В Москве на экзамене по биологии в рамках ЕГЭ выявили попытку подмены участника. Выпускник отправил вместо себя другого человека, сообщили в столичном департаменте образования. «Сегодня в Москве на ЕГЭ по биологии пришел ученик со справкой об утере паспорта. Комиссия запросила дополнительные сведения из школы для перепроверки участника ЕГЭ и выявила, что на экзамен пришел посторонний человек», — говорится в telegram-канале департамента образования. На место была вызвана полиция, в настоящее время проводится проверка обстоятельств инцидента. Подробности и возможные последствия для выпускника уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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