Выпускник попытался сдать ЕГЭ через другого человека

05 июня 2025 в 17:43 Размер текста - 17 +

Ученик попытался сдать ЕГЭ с помощью другого человека Екатерина Сычкова В Москве на экзамене по биологии в рамках ЕГЭ выявили попытку подмены участника. Выпускник отправил вместо себя другого человека, сообщили в столичном департаменте образования. «Сегодня в Москве на ЕГЭ по биологии пришел ученик со справкой об утере паспорта. Комиссия запросила дополнительные сведения из школы для перепроверки участника ЕГЭ и выявила, что на экзамен пришел посторонний человек», — говорится в telegram-канале департамента образования. На место была вызвана полиция, в настоящее время проводится проверка обстоятельств инцидента. Подробности и возможные последствия для выпускника уточняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве на экзамене по биологии в рамках ЕГЭ выявили попытку подмены участника. Выпускник отправил вместо себя другого человека, сообщили в столичном департаменте образования. «Сегодня в Москве на ЕГЭ по биологии пришел ученик со справкой об утере паспорта. Комиссия запросила дополнительные сведения из школы для перепроверки участника ЕГЭ и выявила, что на экзамен пришел посторонний человек», — говорится в telegram-канале департамента образования. На место была вызвана полиция, в настоящее время проводится проверка обстоятельств инцидента. Подробности и возможные последствия для выпускника уточняются.