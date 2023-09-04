Появление в парке школьниц в советской форме вызвало скандал на Украине

05 сентября 2023 в 03:42 Размер текста - 17 +

От школьниц на Украине потребовали сменить белые фартуки на вышиванку Фото: Анна Майорова © URA.RU Появление школьниц в кружевных фартуках «советского образца» вызвало скандал в городе Черновцы на Украине. Об этом сообщает telegram-канал «Мрия». «В центральном парке Черновцов заметили девушек в школьной форме времен СССР, и это сразу вызвало скандал. Cвидетелем прогулки школьниц по парку стала чиновница горсовета Ирина Ткачук, которая подошла к девочкам и поинтересовалась, „какая школа отличилась“. Также она потребовала от них сменить белые фартуки на вышиванку», — отмечается в сообщении в telegram-канале «Мрия». Как указано в материале, чиновницу поддержали «неравнодушные патриоты», которые потребовали вызвать полицию и наказать родителей этих девочек. Правда, со слов юристов, статьи, штрафующей за кружевной фартук и белый бант, еще не придумали. Отмечается, что этот случай далеко не первый за последние годы. Ранее Украина окончательно отказалась от русского языка в школах. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Киевского городского совета.

Появление школьниц в кружевных фартуках «советского образца» вызвало скандал в городе Черновцы на Украине. Об этом сообщает telegram-канал «Мрия». «В центральном парке Черновцов заметили девушек в школьной форме времен СССР, и это сразу вызвало скандал. Cвидетелем прогулки школьниц по парку стала чиновница горсовета Ирина Ткачук, которая подошла к девочкам и поинтересовалась, „какая школа отличилась“. Также она потребовала от них сменить белые фартуки на вышиванку», — отмечается в сообщении в telegram-канале «Мрия». Как указано в материале, чиновницу поддержали «неравнодушные патриоты», которые потребовали вызвать полицию и наказать родителей этих девочек. Правда, со слов юристов, статьи, штрафующей за кружевной фартук и белый бант, еще не придумали. Отмечается, что этот случай далеко не первый за последние годы. Ранее Украина окончательно отказалась от русского языка в школах. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Киевского городского совета.