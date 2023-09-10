«Единая Россия» побеждает на выборах на Дальнем Востоке

На выборах в Хабаровском крае, в Бурятии и Якутии уверенно побеждают кандидаты от «Единой России». Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
«Наблюдаем первые результаты. Дальний Восток задал хороший тренд в целом по стране. Отдельное спасибо команде в Хабаровском крае за результаты в Советской гавани — это серьезный маркер», — рассказал Андрей Турчак. Его заявление доступно на сайте партии.
Кандидат от «Единой России» в мэры Хабаровска Сергей Кравчук предварительно набирает 46% голосов. «Самые сложные участки мы уже прошли. Хабаровский район — все депутаты побеждают», — сообщил секретарь реготделения, депутат Госдумы Максим Иванов.
Руководитель исполкома «Единой России» Руслан Платонов также отметил, что высокая явка была продемонстрирована в Якутии. По его словам, глава региона Айсен Николаев, по предварительным данным, побеждает своих конкурентов с результатом в 72%. Кроме того, улучшение результатов по сравнению с 2018 годом ожидается и в Бурятии.
С 8 по 10 сентября в России проходит единый день голосования. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. В 54 регионах пройдет 78 избирательных кампаний. Кроме того, состоятся выборы глав 21 региона.
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