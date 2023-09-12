Путин озвучил важную ошибку СССР

Внешняя политика не должна нарушать интересы других стран, заявил Владимир Путин
Колонизация Советским Союзом Чехии, стран Прибалтики и Венгрии была ошибкой СССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.
«Эта часть политики СССР была ошибочной и вела только к напряжению отношений», — ответил Путин на вопрос ведущего о том, что страны Прибалтики, Чехии и Венгрии обвиняют СССР в колонизации. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что непозволительно строить внешнюю политику так, чтобы она противоречила интересам других стран.
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