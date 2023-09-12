Путин озвучил важную ошибку СССР

Путин заявил, что Советский Союз совершил ошибку, колонизировав страны

12 сентября 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Внешняя политика не должна нарушать интересы других стран, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Колонизация Советским Союзом Чехии, стран Прибалтики и Венгрии была ошибкой СССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. «Эта часть политики СССР была ошибочной и вела только к напряжению отношений», — ответил Путин на вопрос ведущего о том, что страны Прибалтики, Чехии и Венгрии обвиняют СССР в колонизации. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что непозволительно строить внешнюю политику так, чтобы она противоречила интересам других стран.

Колонизация Советским Союзом Чехии, стран Прибалтики и Венгрии была ошибкой СССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. «Эта часть политики СССР была ошибочной и вела только к напряжению отношений», — ответил Путин на вопрос ведущего о том, что страны Прибалтики, Чехии и Венгрии обвиняют СССР в колонизации. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что непозволительно строить внешнюю политику так, чтобы она противоречила интересам других стран.