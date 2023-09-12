Путин озвучил важную ошибку СССР

Путин заявил, что Советский Союз совершил ошибку, колонизировав страны
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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, путин владимир
Внешняя политика не должна нарушать интересы других стран, заявил Владимир Путин Фото:

Колонизация Советским Союзом Чехии, стран Прибалтики и Венгрии была ошибкой СССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

«Эта часть политики СССР была ошибочной и вела только к напряжению отношений», — ответил Путин на вопрос ведущего о том, что страны Прибалтики, Чехии и Венгрии обвиняют СССР в колонизации. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что непозволительно строить внешнюю политику так, чтобы она противоречила интересам других стран.

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Колонизация Советским Союзом Чехии, стран Прибалтики и Венгрии была ошибкой СССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. «Эта часть политики СССР была ошибочной и вела только к напряжению отношений», — ответил Путин на вопрос ведущего о том, что страны Прибалтики, Чехии и Венгрии обвиняют СССР в колонизации. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что непозволительно строить внешнюю политику так, чтобы она противоречила интересам других стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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