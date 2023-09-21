21 сентября 2023

ВТБ и Сбер повысили минимальные ставки по ипотеке

© Служба новостей «URA.RU»
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Российские банки повышают ставки по ипотеке Фото:

Российские банки ВТБ и Сбер увеличили минимальные ставки по ипотеке. Об этом сообщили СМИ.

«Минимальная ставка составит 14,1% (для зарплатных клиентов банка) с учетом комплексного страхования. Для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ, — от 14%», — пишет РБК со ссылкой на информацию от банка. Сбер также повысил минимальные ставки по ипотеке до 14,2%, — передает ТАСС, ссылаясь на данные с сайта кредитной организации.

По данным сайта Сбербанка, минимальный первоначальный взнос сохранился на уровне 10,1% и 15,1% для программы «Вторичное жилье» и «Новостройки» соответственно. Повышение ставок по ипотеке анонсировал глава Сбера Герман Греф на открытии кампуса «Школы 21».

Ранее число ипотечных кредитов в России выросло на 30% после повышения Центробанком ключевой ставки до 12% в августе. Это вызвано стремлением россиян вложиться в недвижимость на фоне ослабления курса рубля.

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Российские банки ВТБ и Сбер увеличили минимальные ставки по ипотеке. Об этом сообщили СМИ. «Минимальная ставка составит 14,1% (для зарплатных клиентов банка) с учетом комплексного страхования. Для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ, — от 14%», — пишет РБК со ссылкой на информацию от банка. Сбер также повысил минимальные ставки по ипотеке до 14,2%, — передает ТАСС, ссылаясь на данные с сайта кредитной организации. По данным сайта Сбербанка, минимальный первоначальный взнос сохранился на уровне 10,1% и 15,1% для программы «Вторичное жилье» и «Новостройки» соответственно. Повышение ставок по ипотеке анонсировал глава Сбера Герман Греф на открытии кампуса «Школы 21». Ранее число ипотечных кредитов в России выросло на 30% после повышения Центробанком ключевой ставки до 12% в августе. Это вызвано стремлением россиян вложиться в недвижимость на фоне ослабления курса рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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