ВТБ и Сбер повысили минимальные ставки по ипотеке

22 сентября 2023 в 03:57 Размер текста - 17 +

Российские банки повышают ставки по ипотеке Фото: Илья Московец © URA.RU Российские банки ВТБ и Сбер увеличили минимальные ставки по ипотеке. Об этом сообщили СМИ. «Минимальная ставка составит 14,1% (для зарплатных клиентов банка) с учетом комплексного страхования. Для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ, — от 14%», — пишет РБК со ссылкой на информацию от банка. Сбер также повысил минимальные ставки по ипотеке до 14,2%, — передает ТАСС, ссылаясь на данные с сайта кредитной организации. По данным сайта Сбербанка, минимальный первоначальный взнос сохранился на уровне 10,1% и 15,1% для программы «Вторичное жилье» и «Новостройки» соответственно. Повышение ставок по ипотеке анонсировал глава Сбера Герман Греф на открытии кампуса «Школы 21». Ранее число ипотечных кредитов в России выросло на 30% после повышения Центробанком ключевой ставки до 12% в августе. Это вызвано стремлением россиян вложиться в недвижимость на фоне ослабления курса рубля.

Российские банки ВТБ и Сбер увеличили минимальные ставки по ипотеке. Об этом сообщили СМИ. «Минимальная ставка составит 14,1% (для зарплатных клиентов банка) с учетом комплексного страхования. Для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ, — от 14%», — пишет РБК со ссылкой на информацию от банка. Сбер также повысил минимальные ставки по ипотеке до 14,2%, — передает ТАСС, ссылаясь на данные с сайта кредитной организации. По данным сайта Сбербанка, минимальный первоначальный взнос сохранился на уровне 10,1% и 15,1% для программы «Вторичное жилье» и «Новостройки» соответственно. Повышение ставок по ипотеке анонсировал глава Сбера Герман Греф на открытии кампуса «Школы 21». Ранее число ипотечных кредитов в России выросло на 30% после повышения Центробанком ключевой ставки до 12% в августе. Это вызвано стремлением россиян вложиться в недвижимость на фоне ослабления курса рубля.