В Москве задержали гражданина Нигерии с мефедроном в трусах

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Обстановка у Басманного суда. Москва, полицейская машина, полиция, басманный, автомобиль полиции, доставка заключенного
Полиция задержала в Москве нигерийца с 42 граммами мефедрона в трусах, пишет Shot Фото:

Гражданин Нигерии задержан правоохранительными органами в Москве. В трусах у мужчины было найдено 28 пакетиков с мефедроном общим весом около 42 граммов.

«В Москве задержан гражданин Нигерии. У него в трусах нашли 28 закладок с мефедроном», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что общий вес запрещенного вещества составил около 42 граммов.

После проведения экспертизы, вещество было подтверждено как мефедрон. Гражданин Нигерии был задержан под подозрением в сбыте наркотиков, и в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса РФ, передали в telegram-канале.

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Гражданин Нигерии задержан правоохранительными органами в Москве. В трусах у мужчины было найдено 28 пакетиков с мефедроном общим весом около 42 граммов. «В Москве задержан гражданин Нигерии. У него в трусах нашли 28 закладок с мефедроном», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что общий вес запрещенного вещества составил около 42 граммов. После проведения экспертизы, вещество было подтверждено как мефедрон. Гражданин Нигерии был задержан под подозрением в сбыте наркотиков, и в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса РФ, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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