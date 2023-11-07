07 ноября 2023

США раскрыли свою роль в мирных переговорах России и Украины

Госдеп: США отрицают давление на Киев с целью принудить его к переговорам
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Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., госдеп, сша
Госдеп отрицает переговоры за рамками «формулы мира» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США отрицают, что оказывают на киевские власти давление с целью проведения переговоров с Россией. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

«Решение о тех или иных переговорах должна принимать Украина. В этом вопросе ничего не должно происходить без ее участия. Нам не известно о каких-либо дискуссиях относительно переговоров за рамками формулы мира», — сообщил Пател журналистам на регулярном брифинге.

Конфликт с Россией стал для Киева непредсказуемым, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он отметил, что в данный момент украинское Минобороны готовит новые боевые уставы и закладывает практики ведения конфликтов нового типа.

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США отрицают, что оказывают на киевские власти давление с целью проведения переговоров с Россией. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. «Решение о тех или иных переговорах должна принимать Украина. В этом вопросе ничего не должно происходить без ее участия. Нам не известно о каких-либо дискуссиях относительно переговоров за рамками формулы мира», — сообщил Пател журналистам на регулярном брифинге. Конфликт с Россией стал для Киева непредсказуемым, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он отметил, что в данный момент украинское Минобороны готовит новые боевые уставы и закладывает практики ведения конфликтов нового типа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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