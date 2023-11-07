США раскрыли свою роль в мирных переговорах России и Украины

Госдеп: США отрицают давление на Киев с целью принудить его к переговорам

08 ноября 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

Госдеп отрицает переговоры за рамками «формулы мира» Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США отрицают, что оказывают на киевские власти давление с целью проведения переговоров с Россией. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. «Решение о тех или иных переговорах должна принимать Украина. В этом вопросе ничего не должно происходить без ее участия. Нам не известно о каких-либо дискуссиях относительно переговоров за рамками формулы мира», — сообщил Пател журналистам на регулярном брифинге . Конфликт с Россией стал для Киева непредсказуемым, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он отметил, что в данный момент украинское Минобороны готовит новые боевые уставы и закладывает практики ведения конфликтов нового типа.

США отрицают, что оказывают на киевские власти давление с целью проведения переговоров с Россией. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. «Решение о тех или иных переговорах должна принимать Украина. В этом вопросе ничего не должно происходить без ее участия. Нам не известно о каких-либо дискуссиях относительно переговоров за рамками формулы мира», — сообщил Пател журналистам на регулярном брифинге. Конфликт с Россией стал для Киева непредсказуемым, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он отметил, что в данный момент украинское Минобороны готовит новые боевые уставы и закладывает практики ведения конфликтов нового типа.