США раскрыли свою роль в мирных переговорах России и Украины

США отрицают, что оказывают на киевские власти давление с целью проведения переговоров с Россией. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
«Решение о тех или иных переговорах должна принимать Украина. В этом вопросе ничего не должно происходить без ее участия. Нам не известно о каких-либо дискуссиях относительно переговоров за рамками формулы мира», — сообщил Пател журналистам
Конфликт с Россией стал для Киева непредсказуемым, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он отметил, что в данный момент украинское Минобороны готовит новые боевые уставы и закладывает практики ведения конфликтов нового типа.
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