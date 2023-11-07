Конфликт с Россией стал для Украины непредсказуемым

На Украине не могут предугадать ход конфликта с Россией. Таким мнением поделился глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«Мы вынуждены жить в условиях неопределенности и непредсказуемости, когда не работают никакие прогнозы по ходу конфликта, результативности санкций, эффективности международных механизмов безопасности», — заявил Данилов в материале для издания «Украинская правда». Он отметил, что в данным момент украинское минобороны готовит новые боевые уставы и закладывает практики ведения конфликтов нового типа.
Ранее Данилов сообщил, что Запад не должен позволить РФ применить ядерное оружие. По его словам, некоторые государства боятся Россию. Данилов также допустил возможность демобилизации в стране, но при условии создания необходимой правовой базы, передает RT.
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