Конфликт с Россией стал для Украины непредсказуемым

Секретарь СНБО Данилов: Украина не может предугадать ход конфликта с РФ
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов, stock
Алексей Данилов сообщил, что минобороны Украины готовит новые боевые уставы для ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине не могут предугадать ход конфликта с Россией. Таким мнением поделился глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Мы вынуждены жить в условиях неопределенности и непредсказуемости, когда не работают никакие прогнозы по ходу конфликта, результативности санкций, эффективности международных механизмов безопасности», — заявил Данилов в материале для издания «Украинская правда». Он отметил, что в данным момент украинское минобороны готовит новые боевые уставы и закладывает практики ведения конфликтов нового типа.

Ранее Данилов сообщил, что Запад не должен позволить РФ применить ядерное оружие. По его словам, некоторые государства боятся Россию. Данилов также допустил возможность демобилизации в стране, но при условии создания необходимой правовой базы, передает RT.

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На Украине не могут предугадать ход конфликта с Россией. Таким мнением поделился глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Мы вынуждены жить в условиях неопределенности и непредсказуемости, когда не работают никакие прогнозы по ходу конфликта, результативности санкций, эффективности международных механизмов безопасности», — заявил Данилов в материале для издания «Украинская правда». Он отметил, что в данным момент украинское минобороны готовит новые боевые уставы и закладывает практики ведения конфликтов нового типа. Ранее Данилов сообщил, что Запад не должен позволить РФ применить ядерное оружие. По его словам, некоторые государства боятся Россию. Данилов также допустил возможность демобилизации в стране, но при условии создания необходимой правовой базы, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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