Президент Молдавии Санду заявила о прекращении взаимоотношений с РФ

Президент Молдавии Майя Санду считает, что у страны нет общих тем для обсуждения с Россией. Также она обвинила власти РФ в неуважении интересов молдаван.
«У нас был конструктивный подход к отношениям с РФ, о чем мы говорили еще с 2021 года. Наша позиция была основана на интересах наших граждан, о которых мы заботимся. Из-за того, что Россия не уважает эти интересы, у нас нет теперь общих тем для обсуждения с Россией», —
По ее мнению, Москва виновата в сокращении поставок газа в республику. «Стоит добавить, что на Москве лежит ответственность за конфликт на Украине и свержение правительства в Кишиневе», — добавила лидер Молдавии.
Еще в 2020 году отношения между Москвой и Кишиневом напряглись. Именно тогда Санду избрали президентом. После победы в выборах она обещала посетить РФ для обсуждения важных проблем двусторонних отношений. В конце концов ее визит не состоялся. Кроме того, президент Молдавии заявляла о якобы попытках России подкупить местных избирателей на выборах 5 ноября, пишет RT.
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