Президент Молдавии Санду заявила о прекращении взаимоотношений с РФ

13 ноября 2023 в 23:17 Размер текста - 17 +

Майя Санду не видит общих тем для обсуждения с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Молдавии Майя Санду считает, что у страны нет общих тем для обсуждения с Россией. Также она обвинила власти РФ в неуважении интересов молдаван. «У нас был конструктивный подход к отношениям с РФ, о чем мы говорили еще с 2021 года. Наша позиция была основана на интересах наших граждан, о которых мы заботимся. Из-за того, что Россия не уважает эти интересы, у нас нет теперь общих тем для обсуждения с Россией», — заявила Майя Санду в эфире «Радио Молдова». По ее мнению, Москва виновата в сокращении поставок газа в республику. «Стоит добавить, что на Москве лежит ответственность за конфликт на Украине и свержение правительства в Кишиневе», — добавила лидер Молдавии. Еще в 2020 году отношения между Москвой и Кишиневом напряглись. Именно тогда Санду избрали президентом. После победы в выборах она обещала посетить РФ для обсуждения важных проблем двусторонних отношений. В конце концов ее визит не состоялся. Кроме того, президент Молдавии заявляла о якобы попытках России подкупить местных избирателей на выборах 5 ноября, пишет RT.

Президент Молдавии Майя Санду считает, что у страны нет общих тем для обсуждения с Россией. Также она обвинила власти РФ в неуважении интересов молдаван. «У нас был конструктивный подход к отношениям с РФ, о чем мы говорили еще с 2021 года. Наша позиция была основана на интересах наших граждан, о которых мы заботимся. Из-за того, что Россия не уважает эти интересы, у нас нет теперь общих тем для обсуждения с Россией», — заявила Майя Санду в эфире «Радио Молдова». По ее мнению, Москва виновата в сокращении поставок газа в республику. «Стоит добавить, что на Москве лежит ответственность за конфликт на Украине и свержение правительства в Кишиневе», — добавила лидер Молдавии. Еще в 2020 году отношения между Москвой и Кишиневом напряглись. Именно тогда Санду избрали президентом. После победы в выборах она обещала посетить РФ для обсуждения важных проблем двусторонних отношений. В конце концов ее визит не состоялся. Кроме того, президент Молдавии заявляла о якобы попытках России подкупить местных избирателей на выборах 5 ноября, пишет RT.