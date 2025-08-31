Фон дер Ляйен проигнорировала спецслужбы и посетила границу с Белоруссией

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Дональд Туск проигнорировали предупреждение спецслужб о «белорусских солдатах с длинноствольным оружием» и посетили границу с Беларусью. Об этом сообщают польские СМИ.
«В конце совместного заявления для СМИ Туск признался, что, когда он и фон дер Ляйен направлялись к месту проведения конференции, они получили информацию и рекомендацию от службы безопасности отменить или изменить место проведения, поскольку „появились белорусские солдаты с длинноствольным оружием“», — указано в материале новостного портала RMF 24. Отмечается, что границу они посетили.
Во время мероприятия Туск подчеркнул, что период уступок завершен и необходимо проявлять жесткость и тщательную подготовку. По его словам, события последних недель убедительно демонстрируют, что любые уступки или попытки выстроить отношения с Россией якобы не обеспечат успеха и не станут залогом безопасности.
Ранее Дональд Туск заявлял о возможной заморозке конфликта на Украине и подчеркивал заинтересованность Киева в активном участии европейских стран, включая Польшу, в переговорах по урегулированию ситуации. Польский премьер отмечал, что европейские партнеры должны сыграть ключевую роль в подготовке параметров возможного мирного соглашения.
