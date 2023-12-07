Врач рассказала об опасной связи ожирения и рака

Врач Бордан: ожирение ведет к нескольким видам онкологии
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Томография в клинике «УГМК-здоровье». Екатеринбург, томография, онкология, медицина, обследование, мрт, врач, больница
Для контроля избыточного веса можно обратиться к специалисту, заявила Наталья Бордан Фото:

Серьезные формы ожирения могут иметь опасные последствия, такие как сахарный диабет второго типа, сонное апноэ, сердечно-сосудистые заболевания, бесплодие и некоторые виды онкологии. Об этом рассказала президент общества бариатрических хирургов, доктор медицинских наук, бариатрический хирург Наталья Бордан.

«Начальные проявления ожирения не являются заболеванием, но тяжелые формы ожирения могут привести к опасным последствиям. Среди них некоторые виды онкологии», — передает слова Бордан «Газета.ру». Она добавила, что помимо онкологии болезненная полнота ведет к сахарному диабету второго типа, сонному апноэ, сердечно-сосудистому заболеванию и бесплодию.

Ожирение второй-третьей степени является хроническим заболеванием, связанным с различными системами организма. Избыточный вес и ожирение могут увеличить риск развития рака из-за влияния жировой ткани. Жировые клетки могут стимулировать рост раковых клеток и вызывать другие изменения в организме. Хирург отмечает, что избыточный вес можно контролировать путем сбалансированного питания, физической активности и обращения к специалисту.

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Серьезные формы ожирения могут иметь опасные последствия, такие как сахарный диабет второго типа, сонное апноэ, сердечно-сосудистые заболевания, бесплодие и некоторые виды онкологии. Об этом рассказала президент общества бариатрических хирургов, доктор медицинских наук, бариатрический хирург Наталья Бордан. «Начальные проявления ожирения не являются заболеванием, но тяжелые формы ожирения могут привести к опасным последствиям. Среди них некоторые виды онкологии», — передает слова Бордан «Газета.ру». Она добавила, что помимо онкологии болезненная полнота ведет к сахарному диабету второго типа, сонному апноэ, сердечно-сосудистому заболеванию и бесплодию. Ожирение второй-третьей степени является хроническим заболеванием, связанным с различными системами организма. Избыточный вес и ожирение могут увеличить риск развития рака из-за влияния жировой ткани. Жировые клетки могут стимулировать рост раковых клеток и вызывать другие изменения в организме. Хирург отмечает, что избыточный вес можно контролировать путем сбалансированного питания, физической активности и обращения к специалисту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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