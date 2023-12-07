Бывший коллега Шойгу рассказал, каким был министр обороны в молодости. Видео

07 декабря 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу жил в обычной панельной многоэтажке в Саяногорске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Саяногорска (Красноярский край) до сих пор живут в тепле благодаря нынешнему министру обороны РФ Сергею Шойгу. В 1980-е годы, будучи в должности замуправляющего треста «Саяналюминстрой», он устранил проблему при запуске котельной, спас новое предприятие и людей от морозов. Об этом URA.RU рассказал сосед и коллега Шойгу по всесоюзной стройке Николай Дудко, в те годы — гендиректор «Саянстроя» (период возведения Саяно-Шушенской ГЭС и Саяногорского алюминиевого завода). «В 1980-е годы была поставлена задача за два года получить алюминий. Группу приблизительно из 25 человек, включая Сергея Кужугетовича и меня, во главе с управляющим, перевезли в Саяногорск. Нужно было получить обожженные аноды, сложный технологический объект. Он был подготовлен к пуску. Но в самый ответственный момент случился мороз минус 20 и произошла технологическая авария. В несколько суток Шойгу нашел решение, котельная была запущена. Она работает до сих пор и дает тепло этому городу», — сказал Николай Дудко. Бывший коллега Шойгу подчеркнул, что некоторые жители Саяногорска даже не знают, что многое в городе сделано силами будущего министра. «Он лично занимался решением огромного количества проблем, связанных с постройкой завода и других объектов в регионе. Сейчас уже многие и не в курсе, что по этим самым дорогам и улицам ходил когда-то будущий министр обороны. Что отличает его характер? Удивительная способность оказаться в трудном месте и найти быстрое решение. В свое время он был лучшим рационализатором», — заявил Дудко. Он отметил, что Шойгу всегда был в авторитете у коллег. «Он лично занимался решением огромного количества проблем, связанных с постройкой завода и других объектов в регионе. Будучи еще совсем молодым, он уже вызывал уважение среди коллег и соседей своим подходом к работе. Спокоен, внимателен, немногословен, но что самое главное — деятелен», — продолжил Дудко. Дудко жил в одном доме с будущим министром обороны. «Это микрорайон Заводской, обычный панельный дом, дом 41. Сергей Кужугетович жил на четвертом этаже, налево окна, а рядом моя семья жила. Приехали в город в 1980-е годы молодыми управленцами. Сергей Шойгу, возглавивший промышленную площадку Саянского алюминиевого завода, лично занимался решением проблем, связанных со строительством, и в самые сложные моменты проявил себя как настоящий кризис-менеджер», — отметил он. Собеседник агентства добавил, что название микрорайон получил благодаря строительству нового предприятия города, в которое много сил вложил Шойгу. «Свое название „Заводской“ микрорайон получил из-за строительства градообразующего предприятия — Саянского алюминиевого завода. Здесь жили работники, занятые его возведением. Дом простой, ничего необычного. Жили и живут в нем до сих пор обыкновенные люди — строители, мастера, наладчики производства и другие специалисты», — подчеркнул он. Спустя несколько лет после работы в Саяногорске Шойгу стал инструктором Красноярского крайкома КПСС, но проработал там недолго — в том же 1990-м году он назначен замглавы Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству. Всего через год он стал главным спасателем страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Саяногорска (Красноярский край) до сих пор живут в тепле благодаря нынешнему министру обороны РФ Сергею Шойгу. В 1980-е годы, будучи в должности замуправляющего треста «Саяналюминстрой», он устранил проблему при запуске котельной, спас новое предприятие и людей от морозов. Об этом URA.RU рассказал сосед и коллега Шойгу по всесоюзной стройке Николай Дудко, в те годы — гендиректор «Саянстроя» (период возведения Саяно-Шушенской ГЭС и Саяногорского алюминиевого завода). «В 1980-е годы была поставлена задача за два года получить алюминий. Группу приблизительно из 25 человек, включая Сергея Кужугетовича и меня, во главе с управляющим, перевезли в Саяногорск. Нужно было получить обожженные аноды, сложный технологический объект. Он был подготовлен к пуску. Но в самый ответственный момент случился мороз минус 20 и произошла технологическая авария. В несколько суток Шойгу нашел решение, котельная была запущена. Она работает до сих пор и дает тепло этому городу», — сказал Николай Дудко. Бывший коллега Шойгу подчеркнул, что некоторые жители Саяногорска даже не знают, что многое в городе сделано силами будущего министра. «Он лично занимался решением огромного количества проблем, связанных с постройкой завода и других объектов в регионе. Сейчас уже многие и не в курсе, что по этим самым дорогам и улицам ходил когда-то будущий министр обороны. Что отличает его характер? Удивительная способность оказаться в трудном месте и найти быстрое решение. В свое время он был лучшим рационализатором», — заявил Дудко. Он отметил, что Шойгу всегда был в авторитете у коллег. «Он лично занимался решением огромного количества проблем, связанных с постройкой завода и других объектов в регионе. Будучи еще совсем молодым, он уже вызывал уважение среди коллег и соседей своим подходом к работе. Спокоен, внимателен, немногословен, но что самое главное — деятелен», — продолжил Дудко. Дудко жил в одном доме с будущим министром обороны. «Это микрорайон Заводской, обычный панельный дом, дом 41. Сергей Кужугетович жил на четвертом этаже, налево окна, а рядом моя семья жила. Приехали в город в 1980-е годы молодыми управленцами. Сергей Шойгу, возглавивший промышленную площадку Саянского алюминиевого завода, лично занимался решением проблем, связанных со строительством, и в самые сложные моменты проявил себя как настоящий кризис-менеджер», — отметил он. Собеседник агентства добавил, что название микрорайон получил благодаря строительству нового предприятия города, в которое много сил вложил Шойгу. «Свое название „Заводской“ микрорайон получил из-за строительства градообразующего предприятия — Саянского алюминиевого завода. Здесь жили работники, занятые его возведением. Дом простой, ничего необычного. Жили и живут в нем до сих пор обыкновенные люди — строители, мастера, наладчики производства и другие специалисты», — подчеркнул он. Спустя несколько лет после работы в Саяногорске Шойгу стал инструктором Красноярского крайкома КПСС, но проработал там недолго — в том же 1990-м году он назначен замглавы Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству. Всего через год он стал главным спасателем страны.