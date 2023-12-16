FP: Зеленский своим визитом испортил отношения с Западом

16 декабря 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон усугубил ситуацию Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поездка в США президента Украины Владимира Зеленского усугубила ситуацию для Киева. Об этом написало издание Foreign Policy. «Приезд [Зеленского] в Вашингтон просить больше денег, когда они (республиканцы — прим. URA.RU) сосредоточены в первую очередь на переговорах о южной границе, только усугубляет ситуацию», — говорится в материале издания. Там добавили, что администрация США Джо Байдена не раз давала указания украинским чиновникам прекратить контакты с республиканцами в Конгрессе, чтобы избежать политического давления в будущем. В статье также передают слова помощника республиканца в Конгрессе, он назвал визит Зеленского «не из приятных». Было бы лучше, если бы он просто не участвовал, подчеркнул он. Зеленский в декабре прибыл в США, где провел закрытую встречу с сенаторами Конгресса. Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт назвал речь украинского лидера «старым хламом». URA.RU приводило все заявления американских политиков по итогам этой встречи.

Поездка в США президента Украины Владимира Зеленского усугубила ситуацию для Киева. Об этом написало издание Foreign Policy. «Приезд [Зеленского] в Вашингтон просить больше денег, когда они (республиканцы — прим. URA.RU) сосредоточены в первую очередь на переговорах о южной границе, только усугубляет ситуацию», — говорится в материале издания. Там добавили, что администрация США Джо Байдена не раз давала указания украинским чиновникам прекратить контакты с республиканцами в Конгрессе, чтобы избежать политического давления в будущем. В статье также передают слова помощника республиканца в Конгрессе, он назвал визит Зеленского «не из приятных». Было бы лучше, если бы он просто не участвовал, подчеркнул он. Зеленский в декабре прибыл в США, где провел закрытую встречу с сенаторами Конгресса. Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт назвал речь украинского лидера «старым хламом». URA.RU приводило все заявления американских политиков по итогам этой встречи.