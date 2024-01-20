Полпред Якушев: в УрФО введено более девяти млн квадратных метров жилья за год

20 января 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев заявил, что показатели прошлого года выросли на 7,2% Фото: Илья Московец © URA.RU Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев заявил, что в 2023 году в округе было введено более девяти млн квадратных метров жилья. Об этом Якушев сообщил на заседании Коллегии министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, говорится на официальном сайте полпреда. «Ежегодно строительная отрасль Уральского федерального округа демонстрирует положительную динамику. Регионы УрФО занимают лидирующие позиции по объему строящего жилья. По итогам 2023 года, введено более девяти млн квадратных метров, что выше на 7,2% показателя 2022 года», — сказал во время выступления Владимир Якушев. Он уточнил, что за год было благоустроено 360 общественных и 144 дворовых территорий. Заседание прошло на площадке международной выставки «Россия» в Москве. Полпред подчеркнул, что к концу 2023 года в округе были восстановлены права 3800 обманутых дольщиков. Из аварийного жилья также переселили 145 тысяч граждан.

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев заявил, что в 2023 году в округе было введено более девяти млн квадратных метров жилья. Об этом Якушев сообщил на заседании Коллегии министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, говорится на официальном сайте полпреда. «Ежегодно строительная отрасль Уральского федерального округа демонстрирует положительную динамику. Регионы УрФО занимают лидирующие позиции по объему строящего жилья. По итогам 2023 года, введено более девяти млн квадратных метров, что выше на 7,2% показателя 2022 года», — сказал во время выступления Владимир Якушев. Он уточнил, что за год было благоустроено 360 общественных и 144 дворовых территорий. Заседание прошло на площадке международной выставки «Россия» в Москве. Полпред подчеркнул, что к концу 2023 года в округе были восстановлены права 3800 обманутых дольщиков. Из аварийного жилья также переселили 145 тысяч граждан.