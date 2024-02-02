ХАМАС попросило Россию быть гарантом при обмене пленных

ХАМАС попросило международные гарантии по пленным
ХАМАС обратилось к России с просьбой выступить гарантом при обмене пленными с Израилем. Об этом рассказал член политбюро движения.
«Мы попросили региональные и международные гарантии для обмена пленными и попросили Россию выступить одним из гарантов», — заявил член политбюро ХАМАС. Его слова передает корреспондент РИА Новости.
Взаимоотношения между движением ХАМАС и Израилем резко обострились 7 октября 2023 года. Тогда боевики ХАМАС совершили атаку на Израиль, что положило начало полномасштабной войне между Израилем и Палестиной. Обе стороны взяли в плен сотни граждан.
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