Армия и оружие ХАМАС попросило Россию быть гарантом при обмене пленных 02 февраля 2024 в 19:12 Размер текста - 17 + ХАМАС попросило международные гарантии по пленным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ХАМАС обратилось к России с просьбой выступить гарантом при обмене пленными с Израилем. Об этом рассказал член политбюро движения. «Мы попросили региональные и международные гарантии для обмена пленными и попросили Россию выступить одним из гарантов», — заявил член политбюро ХАМАС. Его слова передает корреспондент РИА Новости. Взаимоотношения между движением ХАМАС и Израилем резко обострились 7 октября 2023 года. Тогда боевики ХАМАС совершили атаку на Израиль, что положило начало полномасштабной войне между Израилем и Палестиной. Обе стороны взяли в плен сотни граждан. ХАМАС обратилось к России с просьбой выступить гарантом при обмене пленными с Израилем. Об этом рассказал член политбюро движения. «Мы попросили региональные и международные гарантии для обмена пленными и попросили Россию выступить одним из гарантов», — заявил член политбюро ХАМАС. Его слова передает корреспондент РИА Новости. Взаимоотношения между движением ХАМАС и Израилем резко обострились 7 октября 2023 года. Тогда боевики ХАМАС совершили атаку на Израиль, что положило начало полномасштабной войне между Израилем и Палестиной. Обе стороны взяли в плен сотни граждан. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям