Путин предложил поднять зарплаты медикам

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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил, что вопрос о повышении зарплат медикам будет поднят Фото:

Власти России намерены подумать над повышением зарплат медработникам. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе посещения онкологического диспансера в Туле.

«Будем думать над повышением [зарплат]», — сказал Владимир Путин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Ранее Путин поручал своевременно индексировать зарплаты работникам бюджетных учреждений. Он отметил, что если им вовремя не повышать жалование, они будут уходить, пишет деловое издание «Взгляд».

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Власти России намерены подумать над повышением зарплат медработникам. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе посещения онкологического диспансера в Туле. «Будем думать над повышением [зарплат]», — сказал Владимир Путин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Ранее Путин поручал своевременно индексировать зарплаты работникам бюджетных учреждений. Он отметил, что если им вовремя не повышать жалование, они будут уходить, пишет деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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