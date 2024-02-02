Политика Власть Путин предложил поднять зарплаты медикам 02 февраля 2024 в 20:50 Размер текста - 17 + Владимир Путин заявил, что вопрос о повышении зарплат медикам будет поднят Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти России намерены подумать над повышением зарплат медработникам. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе посещения онкологического диспансера в Туле. «Будем думать над повышением [зарплат]», — сказал Владимир Путин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Ранее Путин поручал своевременно индексировать зарплаты работникам бюджетных учреждений. Он отметил, что если им вовремя не повышать жалование, они будут уходить, пишет деловое издание «Взгляд». Власти России намерены подумать над повышением зарплат медработникам. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе посещения онкологического диспансера в Туле. «Будем думать над повышением [зарплат]», — сказал Владимир Путин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Ранее Путин поручал своевременно индексировать зарплаты работникам бюджетных учреждений. Он отметил, что если им вовремя не повышать жалование, они будут уходить, пишет деловое издание «Взгляд». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям