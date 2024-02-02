Путин предложил поднять зарплаты медикам

Владимир Путин заявил, что вопрос о повышении зарплат медикам будет поднят
Власти России намерены подумать над повышением зарплат медработникам. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе посещения онкологического диспансера в Туле.
«Будем думать над повышением [зарплат]», — сказал Владимир Путин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
Ранее Путин поручал своевременно индексировать зарплаты работникам бюджетных учреждений. Он отметил, что если им вовремя не повышать жалование, они будут уходить, пишет деловое издание «Взгляд».
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