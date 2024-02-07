Путин рассказал о помощи заложникам на Ближнем Востоке

Россия делает все, чтобы помочь людям, оказавшимся в заложниках из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главным раввином страны Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой.
«После обострения ситуации на Ближнем Востоке Россия все делает для того, чтобы помочь людям, которые оказались в заложниках… Наш МИД работает через политическое крыло ХАМАСа», — цитирует Путина на официальном сайте пул Кремля. Он подчеркнул, что определенные результаты в работе по этому направлению уже есть.
Президент уточнил, что прежде всего обращают внимание на граждан России, однако не забывают и об иностранцах. Это также касается пожилых людей и членов их семей, переживших Холокост.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.