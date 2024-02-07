07 февраля 2024

Путин рассказал о помощи заложникам на Ближнем Востоке

Путин: Россия делает все, чтобы помочь заложникам на Ближнем Востоке
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что МИД РФ также работает через политическое крыло ХАМАС Фото:

Россия делает все, чтобы помочь людям, оказавшимся в заложниках из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главным раввином страны Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой.

«После обострения ситуации на Ближнем Востоке Россия все делает для того, чтобы помочь людям, которые оказались в заложниках… Наш МИД работает через политическое крыло ХАМАСа», — цитирует Путина на официальном сайте пул Кремля. Он подчеркнул, что определенные результаты в работе по этому направлению уже есть.

Президент уточнил, что прежде всего обращают внимание на граждан России, однако не забывают и об иностранцах. Это также касается пожилых людей и членов их семей, переживших Холокост.

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Россия делает все, чтобы помочь людям, оказавшимся в заложниках из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главным раввином страны Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой. «После обострения ситуации на Ближнем Востоке Россия все делает для того, чтобы помочь людям, которые оказались в заложниках… Наш МИД работает через политическое крыло ХАМАСа», — цитирует Путина на официальном сайте пул Кремля. Он подчеркнул, что определенные результаты в работе по этому направлению уже есть. Президент уточнил, что прежде всего обращают внимание на граждан России, однако не забывают и об иностранцах. Это также касается пожилых людей и членов их семей, переживших Холокост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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