Путин рассказал о помощи заложникам на Ближнем Востоке

Путин: Россия делает все, чтобы помочь заложникам на Ближнем Востоке

08 февраля 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что МИД РФ также работает через политическое крыло ХАМАС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия делает все, чтобы помочь людям, оказавшимся в заложниках из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главным раввином страны Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой. «После обострения ситуации на Ближнем Востоке Россия все делает для того, чтобы помочь людям, которые оказались в заложниках… Наш МИД работает через политическое крыло ХАМАСа», — цитирует Путина на официальном сайте пул Кремля. Он подчеркнул, что определенные результаты в работе по этому направлению уже есть. Президент уточнил, что прежде всего обращают внимание на граждан России, однако не забывают и об иностранцах. Это также касается пожилых людей и членов их семей, переживших Холокост.

Россия делает все, чтобы помочь людям, оказавшимся в заложниках из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главным раввином страны Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой. «После обострения ситуации на Ближнем Востоке Россия все делает для того, чтобы помочь людям, которые оказались в заложниках… Наш МИД работает через политическое крыло ХАМАСа», — цитирует Путина на официальном сайте пул Кремля. Он подчеркнул, что определенные результаты в работе по этому направлению уже есть. Президент уточнил, что прежде всего обращают внимание на граждан России, однако не забывают и об иностранцах. Это также касается пожилых людей и членов их семей, переживших Холокост.