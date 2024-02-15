В Севастополе утвердили медаль за возвращение города в Россию. Фото

15 февраля 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

Медалью за возращение Севастополя в РФ будут награждать участников Русской весны Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU В Севастополе по итогам конкурса, проходившего в январе, была утверждена медаль «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию». На ней размещено изображение площади Нахимова, памятник Затопленным кораблям и цитата президента РФ Владимира Путина о Севастополе. Этой медаль будут награждать участников Русской весны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «На заседании Правительства Севастополя подвели итоги конкурса на разработку эскиза медали „В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию“», — написал Развожаев в своем telegram-канале . На лицевой стороне медали изображена площадь Нахимова — это место, на котором в 2014 году происходили ключевые события. На реверсе расположен символ Города-Героя — памятник Затопленным кораблям. По кругу медали размещены цитата Путина: «Севастополь — патриотическая столица России». Медалью будут награждать участников Русской весны за их личный вклад в возращение города в Россию и вклад в развитие города. Сам конкурс проходил в январе. Комиссия конкурса, в состав которой входили директор «35-й Береговой батареи» Валерий Володин, представители Общественной палаты, Законодательного собрания и другие, рассмотрела 42 заявки. Самому старшему участнику конкурса было 78 лет, самому младшему — 7 лет. В результате победителем стала преподаватель Севастопольской детской школы искусств Марина Воронежская. telegram-канал Михаила Развожаева В Крыму и Севастополе 16 марта 2014 года состоялся референдум, по результатам которого 95,6% избирателей города и порядка 97% избирателей республики проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. Спустя два дня в Георгиевском зале Кремля был подписан договор, согласно которому Севастополь и Крым официально вошли в состав России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Севастополе по итогам конкурса, проходившего в январе, была утверждена медаль «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию». На ней размещено изображение площади Нахимова, памятник Затопленным кораблям и цитата президента РФ Владимира Путина о Севастополе. Этой медаль будут награждать участников Русской весны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «На заседании Правительства Севастополя подвели итоги конкурса на разработку эскиза медали „В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию“», — написал Развожаев в своем telegram-канале. На лицевой стороне медали изображена площадь Нахимова — это место, на котором в 2014 году происходили ключевые события. На реверсе расположен символ Города-Героя — памятник Затопленным кораблям. По кругу медали размещены цитата Путина: «Севастополь — патриотическая столица России». Медалью будут награждать участников Русской весны за их личный вклад в возращение города в Россию и вклад в развитие города. Сам конкурс проходил в январе. Комиссия конкурса, в состав которой входили директор «35-й Береговой батареи» Валерий Володин, представители Общественной палаты, Законодательного собрания и другие, рассмотрела 42 заявки. Самому старшему участнику конкурса было 78 лет, самому младшему — 7 лет. В результате победителем стала преподаватель Севастопольской детской школы искусств Марина Воронежская. В Крыму и Севастополе 16 марта 2014 года состоялся референдум, по результатам которого 95,6% избирателей города и порядка 97% избирателей республики проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. Спустя два дня в Георгиевском зале Кремля был подписан договор, согласно которому Севастополь и Крым официально вошли в состав России.