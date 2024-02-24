В Турции заявили об угрозе мировой войны из-за Крыма

Турецкий политик Сель предупредил об угрозе Третьей мировой войны из-за Крыма

25 февраля 2024 в 05:25 Размер текста - 17 +

Посягательства Киева на Крым приведут к новому масштабному конфликту, уверен Унвер Сель Фото: Виталий Страхов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попытка военного вторжения в Крым со стороны Украины приведет к Третьей мировой войне. Своими опасениями поделился глава турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма Унвер Сель. «Украина не должна рассматривать вариант военной интервенции Крыма. Это явно означает Третью мировую войну. Действующее правительство Украины совершит те же ошибки, что и предыдущие поколения. Как тогда народ полуострова вместе сопротивлялся нацистам, так и сегодня он будет вместе противостоять неонацистам», — пояснил свою позицию Унвер Сель в беседе с РИА Новости. Крым присоединился к РФ в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. При этом украинские власти до сих пор считают территорию своей. Президент Украины заявил, что полуостров станет центром конфликта с Россией. По мнению лидера РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Попытка военного вторжения в Крым со стороны Украины приведет к Третьей мировой войне. Своими опасениями поделился глава турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма Унвер Сель. «Украина не должна рассматривать вариант военной интервенции Крыма. Это явно означает Третью мировую войну. Действующее правительство Украины совершит те же ошибки, что и предыдущие поколения. Как тогда народ полуострова вместе сопротивлялся нацистам, так и сегодня он будет вместе противостоять неонацистам», — пояснил свою позицию Унвер Сель в беседе с РИА Новости. Крым присоединился к РФ в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. При этом украинские власти до сих пор считают территорию своей. Президент Украины заявил, что полуостров станет центром конфликта с Россией. По мнению лидера РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».