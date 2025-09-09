Опубликован прогноз Жириновского о России, Китае и США к 2030 году

ЛДПР опубликовала прогноз Жириновского о перезагрузке отношений РФ и США и Китая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЛДПР опубликовали очередной прогноз Жириновского
ЛДПР опубликовали очередной прогноз Жириновского Фото:

К 2030 году Китай будет вынужден сблизиться с Россией для противостояния коллективному Западу, если Москва сохранит свою устойчивость. Об этом заявлял сооснователь ЛДПР Владимир Жириновский еще в далеком 2018 году. Видеозапись с речью политика была размещена на ресурсе ЛДПР-ТВ.

«Без нашей военной помощи Китай не выстоит [против Запада] (...) Китай вынужден с нами быть ближе, да и нам неплохо иметь верного союзника (...) Может быть, начнется перезагрузка», — заявил Жириновский в своем прогнозе о будущем геополитики, уточнив, что перезагрузка отношений с США начнется только после осознания невозможности «сокрушить Россию и Китай». Архивное видео от 21 мая 2018 года опубликовал telegram-канал ЛДПР-ТВ. 

Представители партии отметили, что прошедший саммит ШОС стал символом перехода к многополярному миру и крушения западноцентричного порядка. Там отметили, что Россия продолжает укреплять свои позиции, а попытки давления на Китай становятся все менее эффективными.

Ранее в Китае прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он проводился с 31 августа по 1 сентября. На ШОС российский лидер Владимир Путин заявил о формировании новой многополярной мировой системы и усилил сотрудничество с основными союзниками в лице Китая и КНДР, подтвердив отсутствие какой-либо «изоляции» России. Как на мероприятие отреагировала мировая пресса — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К 2030 году Китай будет вынужден сблизиться с Россией для противостояния коллективному Западу, если Москва сохранит свою устойчивость. Об этом заявлял сооснователь ЛДПР Владимир Жириновский еще в далеком 2018 году. Видеозапись с речью политика была размещена на ресурсе ЛДПР-ТВ. «Без нашей военной помощи Китай не выстоит [против Запада] (...) Китай вынужден с нами быть ближе, да и нам неплохо иметь верного союзника (...) Может быть, начнется перезагрузка», — заявил Жириновский в своем прогнозе о будущем геополитики, уточнив, что перезагрузка отношений с США начнется только после осознания невозможности «сокрушить Россию и Китай». Архивное видео от 21 мая 2018 года опубликовал telegram-канал ЛДПР-ТВ.  Представители партии отметили, что прошедший саммит ШОС стал символом перехода к многополярному миру и крушения западноцентричного порядка. Там отметили, что Россия продолжает укреплять свои позиции, а попытки давления на Китай становятся все менее эффективными. Ранее в Китае прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он проводился с 31 августа по 1 сентября. На ШОС российский лидер Владимир Путин заявил о формировании новой многополярной мировой системы и усилил сотрудничество с основными союзниками в лице Китая и КНДР, подтвердив отсутствие какой-либо «изоляции» России. Как на мероприятие отреагировала мировая пресса — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...