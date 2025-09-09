Опубликован прогноз Жириновского о России, Китае и США к 2030 году

К 2030 году Китай будет вынужден сблизиться с Россией для противостояния коллективному Западу, если Москва сохранит свою устойчивость. Об этом заявлял сооснователь ЛДПР Владимир Жириновский еще в далеком 2018 году. Видеозапись с речью политика была размещена на ресурсе ЛДПР-ТВ.
«Без нашей военной помощи Китай не выстоит [против Запада] (...) Китай вынужден с нами быть ближе, да и нам неплохо иметь верного союзника (...) Может быть, начнется перезагрузка», — заявил Жириновский в своем прогнозе о будущем геополитики, уточнив, что перезагрузка отношений с США начнется только после осознания невозможности «сокрушить Россию и Китай». Архивное видео от 21 мая 2018 года опубликовал telegram-канал ЛДПР-ТВ.
Представители партии отметили, что прошедший саммит ШОС стал символом перехода к многополярному миру и крушения западноцентричного порядка. Там отметили, что Россия продолжает укреплять свои позиции, а попытки давления на Китай становятся все менее эффективными.
Ранее в Китае прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он проводился с 31 августа по 1 сентября. На ШОС российский лидер Владимир Путин заявил о формировании новой многополярной мировой системы и усилил сотрудничество с основными союзниками в лице Китая и КНДР, подтвердив отсутствие какой-либо «изоляции» России. Как на мероприятие отреагировала мировая пресса — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.