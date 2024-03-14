Полина Гагарина объяснила, почему не хочет участвовать в новой «Фабрике звезд»

Певица Полина Гагарина не будет участвовать в когда-то прославившей ее на всю страну «Фабрике звезд» из-за подготовки к сольному концерту. Об этом рассказала сама артистка, отметив, что все ее мысли сейчас заняты только собственной жизнью.
«Если бы вы хотя бы один день пожили в моем теле и моих мыслях, то вы бы поняли, что меня не интересует ничего, кроме моих любимых детей и моего любимого дела. И подведено оно к одному дню — 29 июня. Я ничего не смотрю и участвовать не буду», — сказала Гагарина, передает Starhit.
Сама певица прославилась на всю страну после победы в проекте «Фабрика звезд» в 2023 году. Тогда Гагариной было 16 лет и она училась на втором курсе эстрадно-джазового училища. Продюсером сезона «Фабрики звезда» был Максим Фадеев. Сработаться продюсеру и певице не удалось и вскоре Гагарина отказалась от сотрудничества с Фадеевым.
Гагарина ранее заявила о завершении своей карьеры. По ее словам, последний концерт состоится 29 июня 2024 года в московских «Лужниках».
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