Полина Гагарина объяснила, почему не хочет участвовать в новой «Фабрике звезд»

Гагарина не будет участвовать в «Фабрике звезд» из-за подготовки к концерту

14 марта 2024 в 04:34 Размер текста - 17 +

Полина Гагарина не смотрит новую «Фабрику звезд» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певица Полина Гагарина не будет участвовать в когда-то прославившей ее на всю страну «Фабрике звезд» из-за подготовки к сольному концерту. Об этом рассказала сама артистка, отметив, что все ее мысли сейчас заняты только собственной жизнью. «Если бы вы хотя бы один день пожили в моем теле и моих мыслях, то вы бы поняли, что меня не интересует ничего, кроме моих любимых детей и моего любимого дела. И подведено оно к одному дню — 29 июня. Я ничего не смотрю и участвовать не буду», — сказала Гагарина, передает Starhit. Сама певица прославилась на всю страну после победы в проекте «Фабрика звезд» в 2023 году. Тогда Гагариной было 16 лет и она училась на втором курсе эстрадно-джазового училища. Продюсером сезона «Фабрики звезда» был Максим Фадеев. Сработаться продюсеру и певице не удалось и вскоре Гагарина отказалась от сотрудничества с Фадеевым. Гагарина ранее заявила о завершении своей карьеры. По ее словам, последний концерт состоится 29 июня 2024 года в московских «Лужниках». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Полина Гагарина не будет участвовать в когда-то прославившей ее на всю страну «Фабрике звезд» из-за подготовки к сольному концерту. Об этом рассказала сама артистка, отметив, что все ее мысли сейчас заняты только собственной жизнью. «Если бы вы хотя бы один день пожили в моем теле и моих мыслях, то вы бы поняли, что меня не интересует ничего, кроме моих любимых детей и моего любимого дела. И подведено оно к одному дню — 29 июня. Я ничего не смотрю и участвовать не буду», — сказала Гагарина, передает Starhit. Сама певица прославилась на всю страну после победы в проекте «Фабрика звезд» в 2023 году. Тогда Гагариной было 16 лет и она училась на втором курсе эстрадно-джазового училища. Продюсером сезона «Фабрики звезда» был Максим Фадеев. Сработаться продюсеру и певице не удалось и вскоре Гагарина отказалась от сотрудничества с Фадеевым. Гагарина ранее заявила о завершении своей карьеры. По ее словам, последний концерт состоится 29 июня 2024 года в московских «Лужниках».