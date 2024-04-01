В Госдуме пообещали провезти Буданова* по России с комфортом

Главу Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) повезут в вагоне для заключенных по российской железной дороге с комфортом, когда арестуют. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова Буданова о том, что ж/д на новых территориях РФ может быть проблемой для ВСУ.
«Буданову не стоит беспокоиться, когда его арестуют, в Ростов давать показания о своей преступной деятельности поедет с комфортом», — сказал Журавлев, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что глава ГУР поедет по российской железной дороге в вагоне для заключенных.
Ранее Буданов заявил, что железная дорога на новых территориях РФ может быть проблемой для ВСУ. Он намекнул, что украинские силы могут справиться с сухопутной частью ж/д путей. По его словам, в этом у них есть опыт и это будет гораздо легче, чем вопрос Крымского моста.
*Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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