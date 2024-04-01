В Госдуме пообещали провезти Буданова* по России с комфортом

Депутат Журавлев: Буданов* поедет по российской ж/д в вагоне для заключенных

01 апреля 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Буданов поедет по российской ж/д в вагоне для заключенных, уверен Алексей Журавлев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главу Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) повезут в вагоне для заключенных по российской железной дороге с комфортом, когда арестуют. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова Буданова о том, что ж/д на новых территориях РФ может быть проблемой для ВСУ. «Буданову не стоит беспокоиться, когда его арестуют, в Ростов давать показания о своей преступной деятельности поедет с комфортом», — сказал Журавлев, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что глава ГУР поедет по российской железной дороге в вагоне для заключенных. Ранее Буданов заявил, что железная дорога на новых территориях РФ может быть проблемой для ВСУ. Он намекнул, что украинские силы могут справиться с сухопутной частью ж/д путей. По его словам, в этом у них есть опыт и это будет гораздо легче, чем вопрос Крымского моста. *Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главу Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) повезут в вагоне для заключенных по российской железной дороге с комфортом, когда арестуют. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова Буданова о том, что ж/д на новых территориях РФ может быть проблемой для ВСУ. «Буданову не стоит беспокоиться, когда его арестуют, в Ростов давать показания о своей преступной деятельности поедет с комфортом», — сказал Журавлев, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что глава ГУР поедет по российской железной дороге в вагоне для заключенных. Ранее Буданов заявил, что железная дорога на новых территориях РФ может быть проблемой для ВСУ. Он намекнул, что украинские силы могут справиться с сухопутной частью ж/д путей. По его словам, в этом у них есть опыт и это будет гораздо легче, чем вопрос Крымского моста. *Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов