В Госдуме пообещали провезти Буданова* по России с комфортом

Депутат Журавлев: Буданов* поедет по российской ж/д в вагоне для заключенных
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Буданов Кирилл,  stock
Буданов поедет по российской ж/д в вагоне для заключенных, уверен Алексей Журавлев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главу Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) повезут в вагоне для заключенных по российской железной дороге с комфортом, когда арестуют. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова Буданова о том, что ж/д на новых территориях РФ может быть проблемой для ВСУ.

«Буданову не стоит беспокоиться, когда его арестуют, в Ростов давать показания о своей преступной деятельности поедет с комфортом», — сказал Журавлев, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что глава ГУР поедет по российской железной дороге в вагоне для заключенных.

Ранее Буданов заявил, что железная дорога на новых территориях РФ может быть проблемой для ВСУ. Он намекнул, что украинские силы могут справиться с сухопутной частью ж/д путей. По его словам, в этом у них есть опыт и это будет гораздо легче, чем вопрос Крымского моста.

*Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Главу Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) повезут в вагоне для заключенных по российской железной дороге с комфортом, когда арестуют. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова Буданова о том, что ж/д на новых территориях РФ может быть проблемой для ВСУ. «Буданову не стоит беспокоиться, когда его арестуют, в Ростов давать показания о своей преступной деятельности поедет с комфортом», — сказал Журавлев, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что глава ГУР поедет по российской железной дороге в вагоне для заключенных. Ранее Буданов заявил, что железная дорога на новых территориях РФ может быть проблемой для ВСУ. Он намекнул, что украинские силы могут справиться с сухопутной частью ж/д путей. По его словам, в этом у них есть опыт и это будет гораздо легче, чем вопрос Крымского моста. *Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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