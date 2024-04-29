BR24: убитые в Германии украинцы были знакомы с подозреваемым россиянином

29 апреля 2024 в 05:10 Размер текста - 17 +

До инцидента подозреваемый выписал с потерпевшими Фото: Размик Закарян © URA.RU Убитые в Германии украинские военные ранее были знакомы с подозреваемым в совершении преступления россиянином. Об этом заявило издание Bayerische Rundfunk 24. Двое военных украинцев зарезаны в Германии: что известно об убийстве «Украинские военные, убитые в баварском городе Мурнау, и подозреваемый в этом преступлении россиянин были знакомы и до инцидента вместе выпивали», — предает BR24 со ссылкой на местных жителей. Уточняется, что подозреваемый и украинцы были друзьями и совсем недавно вместе гуляли. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн подтвердил, сославшись на свидетелей, что троих фигурантов дела уже видели вместе раньше. Предполагается, что между ними произошла ссора, передает издание. Двое украинцев получили колото-резанные ранения в Германии. От полученных ранений один из них умер на месте, второй — в больнице. В убийстве подозревают гражданина РФ. На данный момент он задержан. Позже МИД Украины сообщило, что погибшие были военными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Убитые в Германии украинские военные ранее были знакомы с подозреваемым в совершении преступления россиянином. Об этом заявило издание Bayerische Rundfunk 24. «Украинские военные, убитые в баварском городе Мурнау, и подозреваемый в этом преступлении россиянин были знакомы и до инцидента вместе выпивали», — предает BR24 со ссылкой на местных жителей. Уточняется, что подозреваемый и украинцы были друзьями и совсем недавно вместе гуляли. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн подтвердил, сославшись на свидетелей, что троих фигурантов дела уже видели вместе раньше. Предполагается, что между ними произошла ссора, передает издание. Двое украинцев получили колото-резанные ранения в Германии. От полученных ранений один из них умер на месте, второй — в больнице. В убийстве подозревают гражданина РФ. На данный момент он задержан. Позже МИД Украины сообщило, что погибшие были военными.