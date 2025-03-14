Лукашенко заявил, что у РФ и Белоруссии появится единый парламент

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о возможности создания единого парламента с Россией, если обе страны проявят готовность к такому шагу. Об этом он заявил во время выступления в Совете Федерации РФ.
«Мы можем прийти к единому парламенту с РФ, если будем готовы», — сказал белорусский лидер. Подробности его высказывания не уточняются.
Александр Лукашенко также озвучил и другое заявление, опровергающее возможность скорого объединения Белоруссии с Российской Федерацией. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания в Совете Федерации РФ, где выступает сегодня впервые.
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