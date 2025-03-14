Лукашенко заявил, что у РФ и Белоруссии появится единый парламент

Лукашенко: мы можем прийти к единому парламенту с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лукашенко озвучил планы РФ и Белоруссии о едином парламенте
Лукашенко озвучил планы РФ и Белоруссии о едином парламенте Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о возможности создания единого парламента с Россией, если обе страны проявят готовность к такому шагу. Об этом он заявил во время выступления в Совете Федерации РФ.

«Мы можем прийти к единому парламенту с РФ, если будем готовы», — сказал белорусский лидер. Подробности его высказывания не уточняются.

Александр Лукашенко также озвучил и другое заявление, опровергающее возможность скорого объединения Белоруссии с Российской Федерацией. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания в Совете Федерации РФ, где выступает сегодня впервые.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о возможности создания единого парламента с Россией, если обе страны проявят готовность к такому шагу. Об этом он заявил во время выступления в Совете Федерации РФ. «Мы можем прийти к единому парламенту с РФ, если будем готовы», — сказал белорусский лидер. Подробности его высказывания не уточняются. Александр Лукашенко также озвучил и другое заявление, опровергающее возможность скорого объединения Белоруссии с Российской Федерацией. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания в Совете Федерации РФ, где выступает сегодня впервые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...