WSJ: смерть Раиси обернется катастрофой для Запада

Страны Запада готовятся к периоду повышенной нестабильности в отношениях с Ирана после гибели президента Эбрахима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна в результате крушения вертолета. Об этом пишут в газете The Wall Street Journal.
"Запад готовится к нестабильности в отношениях с Исламской Республикой Иран после гибели президента", — передает содержание материала argumenti.ru. Отмечается, что западные чиновники также не ожидают от Тегерана (столица Ирана — прим. URA.RU) серьезных изменений во внешней политике. Они предполагают, что иранская сторона продолжит углублять отношения с Китаем и РФ.
О гибели президента Раиси и его делегации в результате крушения вертолета стало известно утром 20 мая. Отмечается, что изначально глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан совместно с другими государственными представителями не должен был лететь на одном самолете вместе с Раиси. Президент России Владимир Путин назвал большой потерей гибель в авиакатастрофе президента Ирана, передает MK.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.