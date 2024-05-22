WSJ: смерть Раиси обернется катастрофой для Запада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тегеран продолжит углублять отношения с Москвой и Пекином после гибели Раиси
Тегеран продолжит углублять отношения с Москвой и Пекином после гибели Раиси Фото:

Страны Запада готовятся к периоду повышенной нестабильности в отношениях с Ирана после гибели президента Эбрахима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна в результате крушения вертолета. Об этом пишут в газете The Wall Street Journal.

"Запад готовится к нестабильности в отношениях с Исламской Республикой Иран после гибели президента", — передает содержание материала argumenti.ru. Отмечается, что западные чиновники также не ожидают от Тегерана (столица Ирана — прим. URA.RU) серьезных изменений во внешней политике. Они предполагают, что иранская сторона продолжит углублять отношения с Китаем и РФ.

О гибели президента Раиси и его делегации в результате крушения вертолета стало известно утром 20 мая. Отмечается, что изначально глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан совместно с другими государственными представителями не должен был лететь на одном самолете вместе с Раиси. Президент России Владимир Путин назвал большой потерей гибель в авиакатастрофе президента Ирана, передает MK.RU

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны Запада готовятся к периоду повышенной нестабильности в отношениях с Ирана после гибели президента Эбрахима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна в результате крушения вертолета. Об этом пишут в газете The Wall Street Journal. "Запад готовится к нестабильности в отношениях с Исламской Республикой Иран после гибели президента", — передает содержание материала argumenti.ru. Отмечается, что западные чиновники также не ожидают от Тегерана (столица Ирана — прим. URA.RU) серьезных изменений во внешней политике. Они предполагают, что иранская сторона продолжит углублять отношения с Китаем и РФ. О гибели президента Раиси и его делегации в результате крушения вертолета стало известно утром 20 мая. Отмечается, что изначально глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан совместно с другими государственными представителями не должен был лететь на одном самолете вместе с Раиси. Президент России Владимир Путин назвал большой потерей гибель в авиакатастрофе президента Ирана, передает MK.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...