Аналитик Осадчий: имущество США в РФ может покрыть ущерб от изъятия активов

23 мая 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

Находящиеся в РФ американские активы оцениваются в сотни миллиардов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Находящееся в России имущество США в случае национализации может покрыть ущерб от изъятия зарубежных активов РФ. Об этом заявил руководитель аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. «Национализация активов, принадлежащих американцам и находящихся в российской юрисдикции, может компенсировать ущерб от конфискации российских активов США. На счетах типа „С“ находятся активы на многие сотни миллиардов рублей, значительная часть этих активов принадлежит американцам», — цитируют слова Максима Осадчего РИА Новости. Осадчий подчеркнул, что также могут быть национализированы американские банки и предприятия, располагающиеся в России. К ним эксперт отнес «Дж. П. Морган Банк Интернешнл», «Philip Morris», «PepsiCo» и другие. В январе президент РФ Владимир Путин запретил аресты активов на счетах «С» и «И». Первые используются для инвестиций и реинвестиций иностранцами на территории России. Инициативы по изъятию активов и имущества иностранных государств глава государства недавно обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Находящееся в России имущество США в случае национализации может покрыть ущерб от изъятия зарубежных активов РФ. Об этом заявил руководитель аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. «Национализация активов, принадлежащих американцам и находящихся в российской юрисдикции, может компенсировать ущерб от конфискации российских активов США. На счетах типа „С“ находятся активы на многие сотни миллиардов рублей, значительная часть этих активов принадлежит американцам», — цитируют слова Максима Осадчего РИА Новости. Осадчий подчеркнул, что также могут быть национализированы американские банки и предприятия, располагающиеся в России. К ним эксперт отнес «Дж. П. Морган Банк Интернешнл», «Philip Morris», «PepsiCo» и другие. В январе президент РФ Владимир Путин запретил аресты активов на счетах «С» и «И». Первые используются для инвестиций и реинвестиций иностранцами на территории России. Инициативы по изъятию активов и имущества иностранных государств глава государства недавно обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином.