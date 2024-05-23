23 мая 2024

Аналитик Осадчий: имущество США в РФ может покрыть ущерб от изъятия активов

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Находящиеся в РФ американские активы оцениваются в сотни миллиардов рублей Фото:

Находящееся в России имущество США в случае национализации может покрыть ущерб от изъятия зарубежных активов РФ. Об этом заявил руководитель аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

«Национализация активов, принадлежащих американцам и находящихся в российской юрисдикции, может компенсировать ущерб от конфискации российских активов США. На счетах типа „С“ находятся активы на многие сотни миллиардов рублей, значительная часть этих активов принадлежит американцам», — цитируют слова Максима Осадчего РИА Новости.

Осадчий подчеркнул, что также могут быть национализированы американские банки и предприятия, располагающиеся в России. К ним эксперт отнес «Дж. П. Морган Банк Интернешнл», «Philip Morris», «PepsiCo» и другие.

В январе президент РФ Владимир Путин запретил аресты активов на счетах «С» и «И». Первые используются для инвестиций и реинвестиций иностранцами на территории России. Инициативы по изъятию активов и имущества иностранных государств глава государства недавно обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Находящееся в России имущество США в случае национализации может покрыть ущерб от изъятия зарубежных активов РФ. Об этом заявил руководитель аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. «Национализация активов, принадлежащих американцам и находящихся в российской юрисдикции, может компенсировать ущерб от конфискации российских активов США. На счетах типа „С“ находятся активы на многие сотни миллиардов рублей, значительная часть этих активов принадлежит американцам», — цитируют слова Максима Осадчего РИА Новости. Осадчий подчеркнул, что также могут быть национализированы американские банки и предприятия, располагающиеся в России. К ним эксперт отнес «Дж. П. Морган Банк Интернешнл», «Philip Morris», «PepsiCo» и другие. В январе президент РФ Владимир Путин запретил аресты активов на счетах «С» и «И». Первые используются для инвестиций и реинвестиций иностранцами на территории России. Инициативы по изъятию активов и имущества иностранных государств глава государства недавно обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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