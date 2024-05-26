Глава Минобороны Швеции заявил о праве Украины наносить удары по России

26 мая 2024 в 23:44 Размер текста - 17 +

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил право Украины на самооборону, включая возможность проведения боевых действий против территории противника. Это заявление было сделано в контексте обсуждения использования Украиной шведского оружия для атак по российской территории. «Украина имеет право защищать себя путем ведения боевых действий, направленных против территории противника, до тех пор, пока военные действия соответствуют законам и обычаям войны», — заявил Йонсон газете Hallandsposten. Министр подчеркнул, что Швеция поддерживает международное право и право Украины на самооборону. Газета указывает на необходимость для шведского правительства не только защищать эту позицию в неформальной обстановке, но и выражать ее публично. Такое заявление отражает поддержку Швецией Украины в ее праве на самозащиту и соблюдение международных норм в условиях военного конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил право Украины на самооборону, включая возможность проведения боевых действий против территории противника. Это заявление было сделано в контексте обсуждения использования Украиной шведского оружия для атак по российской территории. «Украина имеет право защищать себя путем ведения боевых действий, направленных против территории противника, до тех пор, пока военные действия соответствуют законам и обычаям войны», — заявил Йонсон газете Hallandsposten. Министр подчеркнул, что Швеция поддерживает международное право и право Украины на самооборону. Газета указывает на необходимость для шведского правительства не только защищать эту позицию в неформальной обстановке, но и выражать ее публично. Такое заявление отражает поддержку Швецией Украины в ее праве на самозащиту и соблюдение международных норм в условиях военного конфликта.