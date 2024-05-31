Сотрудникам IT-компаний увеличат выделяемые средства в 2024 году

Министерство цифрового развития России планирует значительно увеличить финансирование программы льготной ипотеки для сотрудников IT-сферы. Об этом заявил заместитель директора департамента по развитию IT-отрасли министерства Алексей Дорожко.
«Планируем увеличивать до одного трлн [рублей] на выдачу ипотек в этом году», — сообщил Дорожко в ходе мероприятия АНО «Агентство цифрового развития», передает ТАСС. По его словам, уже 65 тысяч человек смогли воспользоваться льготными условиями ипотечного кредитования, а общая сумма выданных кредитов достигла 580 миллиардов рублей.
Ранее в Минцифры РФ сообщили, что в стране общий кредитный лимит по программе льготной IT-ипотеки увеличат с 500 до 700 миллиардов рублей. Там отметили, что после того, как он будет увеличен, на помощь от государства смогут рассчитывать дополнительно около 15 тысяч айтишников.
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