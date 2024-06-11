Попова спрогнозировала новый подъем заболеваемости коронавирусом

Осенью 2024 года ожидается новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такой прогноз дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Очередной подъем заболеваемости мы ожидаем в начале осени», — сказала Анна Попова в разговоре с РИА Новости на полях ПМЭФ-2024. При этом она добавила, что серьезных рисков здоровью россиян не предусматривается. Сейчас COVID-19 воспринимается уже как просто сезонное заболевание. Попова также напомнила жителям, чтобы тебе соблюдали особую бдительность в период отпусков.
Несмотря на то, что коронавирус сейчас воспринимается намного легче, чем раньше, Попова отметила, что COVID продолжает мутировать. Сейчас появился новый вариант FLiRT и он не будет последним, предупредила глава Роспотребнадзора. Американские ученые также отмечали, что FLiRT приведет к пику заболеваемости, но не осенью, а летом, передает Life.
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