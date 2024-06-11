Попова спрогнозировала новый подъем заболеваемости коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осенью прогнозируется новый подъем заболеваемости COVID-19, заявила Анна Попова
Осенью прогнозируется новый подъем заболеваемости COVID-19, заявила Анна Попова Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Осенью 2024 года ожидается новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такой прогноз дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Очередной подъем заболеваемости мы ожидаем в начале осени», — сказала Анна Попова в разговоре с РИА Новости на полях ПМЭФ-2024. При этом она добавила, что серьезных рисков здоровью россиян не предусматривается. Сейчас COVID-19 воспринимается уже как просто сезонное заболевание. Попова также напомнила жителям, чтобы тебе соблюдали особую бдительность в период отпусков.

Несмотря на то, что коронавирус сейчас воспринимается намного легче, чем раньше, Попова отметила, что COVID продолжает мутировать. Сейчас появился новый вариант FLiRT и он не будет последним, предупредила глава Роспотребнадзора. Американские ученые также отмечали, что FLiRT приведет к пику заболеваемости, но не осенью, а летом, передает Life.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Осенью 2024 года ожидается новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такой прогноз дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Очередной подъем заболеваемости мы ожидаем в начале осени», — сказала Анна Попова в разговоре с РИА Новости на полях ПМЭФ-2024. При этом она добавила, что серьезных рисков здоровью россиян не предусматривается. Сейчас COVID-19 воспринимается уже как просто сезонное заболевание. Попова также напомнила жителям, чтобы тебе соблюдали особую бдительность в период отпусков. Несмотря на то, что коронавирус сейчас воспринимается намного легче, чем раньше, Попова отметила, что COVID продолжает мутировать. Сейчас появился новый вариант FLiRT и он не будет последним, предупредила глава Роспотребнадзора. Американские ученые также отмечали, что FLiRT приведет к пику заболеваемости, но не осенью, а летом, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...