Путин оценил вклад Катара в возвращение российских и украинских детей в семьи

Путин поблагодарил эмира Катара за возвращение детей в семьи из РФ и Украины
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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин поблагодарил эмира Катара за содействие в возвращение украинских детей в семьи Фото:

Российский президент Владимир Путин поблагодарил Катар, в частности эмира Тамима бен Хамада Аль Тани за содействие в возвращение детей в семьи как с российской, так и украинской стороны. Соответствующий разговор прошел на полях саммита ШОС в Астане.

«Хотел бы вас поблагодарить за ваши усилия, направленные на решение вопросов гуманитарного характера, которые возникают в связи с украинским кризисом. <…> Именно при вашем посредничестве удается вернуть в семьи детей с российской и с украинской стороны», — подчеркнул Путин в ходе разговора с катарским эмиром. Сообщение передает РИА Новости.

В рамках саммита ШОС в Анкаре, который проходит 3—4 июля, Владимир Путин пообщался с другими зарубежными лидерами стран, сообщает Life. В частности, он провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпеном, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и другими, передает MK.RU. В ходе встречи обсудили партнерское сотрудничество, а также разрешение конфликта на Украине.

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Российский президент Владимир Путин поблагодарил Катар, в частности эмира Тамима бен Хамада Аль Тани за содействие в возвращение детей в семьи как с российской, так и украинской стороны. Соответствующий разговор прошел на полях саммита ШОС в Астане. «Хотел бы вас поблагодарить за ваши усилия, направленные на решение вопросов гуманитарного характера, которые возникают в связи с украинским кризисом. <…> Именно при вашем посредничестве удается вернуть в семьи детей с российской и с украинской стороны», — подчеркнул Путин в ходе разговора с катарским эмиром. Сообщение передает РИА Новости. В рамках саммита ШОС в Анкаре, который проходит 3—4 июля, Владимир Путин пообщался с другими зарубежными лидерами стран, сообщает Life. В частности, он провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпеном, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и другими, передает MK.RU. В ходе встречи обсудили партнерское сотрудничество, а также разрешение конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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