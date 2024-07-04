Путин оценил вклад Катара в возвращение российских и украинских детей в семьи

Путин поблагодарил эмира Катара за возвращение детей в семьи из РФ и Украины

04 июля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поблагодарил эмира Катара за содействие в возвращение украинских детей в семьи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин поблагодарил Катар, в частности эмира Тамима бен Хамада Аль Тани за содействие в возвращение детей в семьи как с российской, так и украинской стороны. Соответствующий разговор прошел на полях саммита ШОС в Астане. «Хотел бы вас поблагодарить за ваши усилия, направленные на решение вопросов гуманитарного характера, которые возникают в связи с украинским кризисом. <…> Именно при вашем посредничестве удается вернуть в семьи детей с российской и с украинской стороны», — подчеркнул Путин в ходе разговора с катарским эмиром. Сообщение передает РИА Новости. В рамках саммита ШОС в Анкаре, который проходит 3—4 июля, Владимир Путин пообщался с другими зарубежными лидерами стран, сообщает Life . В частности, он провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпеном, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и другими, передает MK.RU . В ходе встречи обсудили партнерское сотрудничество, а также разрешение конфликта на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин поблагодарил Катар, в частности эмира Тамима бен Хамада Аль Тани за содействие в возвращение детей в семьи как с российской, так и украинской стороны. Соответствующий разговор прошел на полях саммита ШОС в Астане. «Хотел бы вас поблагодарить за ваши усилия, направленные на решение вопросов гуманитарного характера, которые возникают в связи с украинским кризисом. <…> Именно при вашем посредничестве удается вернуть в семьи детей с российской и с украинской стороны», — подчеркнул Путин в ходе разговора с катарским эмиром. Сообщение передает РИА Новости. В рамках саммита ШОС в Анкаре, который проходит 3—4 июля, Владимир Путин пообщался с другими зарубежными лидерами стран, сообщает Life. В частности, он провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпеном, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и другими, передает MK.RU. В ходе встречи обсудили партнерское сотрудничество, а также разрешение конфликта на Украине.