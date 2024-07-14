Politico: Зеленский разочаровался из-за отказа Байдена разрешить удары по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский остался разочарован после встречи с президентом США Джо Байденом на саммите НАТО в Вашингтоне. Основной причиной плохого настроения украинского лидера стал отказ главы Штатов разрешить использование оружия США для ударов по территории России, сообщает Politico.
«Украинские лидеры остались разочарованными после того, как Байден отклонил их последний запрос о снятии ограничений на использование американского оружия для ударов по территории России», — заявило американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ходом разговора. Там же отметили, что Зеленский поднял вопрос возможности атаки американским оружием по территории РФ ближе к концу двусторонней дискуссии, когда саммит уже подходил к концу.
С 9 по 11 июля в Вашингтоне прошел юбилейный 75-й саммит НАТО. Более 20 стран альянса подписали документ по ускорению предоставления военной поддержки Украине. Среди стран, подписавших договор: США, Франция, Германия и Польша.
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