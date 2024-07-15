Дезертир, расстрелявший сослуживцев под Белгородом, был задержан

15 июля 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Журавлева задержали в Грайвороновском районе Белгородской области Фото: Илья Московец © URA.RU Военный Алексей Журавлев, который расстрелял двоих сослуживцев и ранил одного в Белгородской области и скрылся из воинской части с автоматом Калашникова, был задержан в Грайвороновском районе. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «29-летнего Алексея задержали в Грайвороновском районе области. Вечером 11 июля он расстрелял троих сослуживцев (двое погибли, один получил ранения) в месте воинской дислокации и скрылся», — передает telegram-канал. В основных версиях произошедшего говорится, что Алексей стрелял в военных из-за мести за унижения. Изначально предполагалось, что мужчина взял с собой автомат Калашникова, когда скрылся из воинской части. Однако позже оружие было найдено недалеко от места происшествия. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. Стрельба в воинской части произошла 11 июля. В результате этого был объявлен план «Перехват». Позже RT сообщило, что Журавлев был судим в 17 лет за грабеж. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный Алексей Журавлев, который расстрелял двоих сослуживцев и ранил одного в Белгородской области и скрылся из воинской части с автоматом Калашникова, был задержан в Грайвороновском районе. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «29-летнего Алексея задержали в Грайвороновском районе области. Вечером 11 июля он расстрелял троих сослуживцев (двое погибли, один получил ранения) в месте воинской дислокации и скрылся», — передает telegram-канал. В основных версиях произошедшего говорится, что Алексей стрелял в военных из-за мести за унижения. Изначально предполагалось, что мужчина взял с собой автомат Калашникова, когда скрылся из воинской части. Однако позже оружие было найдено недалеко от места происшествия. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. Стрельба в воинской части произошла 11 июля. В результате этого был объявлен план «Перехват». Позже RT сообщило, что Журавлев был судим в 17 лет за грабеж.