Дезертир, расстрелявший сослуживцев под Белгородом, был задержан

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Журавлева задержали в Грайвороновском районе Белгородской области Фото:

Военный Алексей Журавлев, который расстрелял двоих сослуживцев и ранил одного в Белгородской области и скрылся из воинской части с автоматом Калашникова, был задержан в Грайвороновском районе. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«29-летнего Алексея задержали в Грайвороновском районе области. Вечером 11 июля он расстрелял троих сослуживцев (двое погибли, один получил ранения) в месте воинской дислокации и скрылся», — передает telegram-канал. В основных версиях произошедшего говорится, что Алексей стрелял в военных из-за мести за унижения.

Изначально предполагалось, что мужчина взял с собой автомат Калашникова, когда скрылся из воинской части. Однако позже оружие было найдено недалеко от места происшествия.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило.

Стрельба в воинской части произошла 11 июля. В результате этого был объявлен план «Перехват». Позже RT сообщило, что Журавлев был судим в 17 лет за грабеж.

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Военный Алексей Журавлев, который расстрелял двоих сослуживцев и ранил одного в Белгородской области и скрылся из воинской части с автоматом Калашникова, был задержан в Грайвороновском районе. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «29-летнего Алексея задержали в Грайвороновском районе области. Вечером 11 июля он расстрелял троих сослуживцев (двое погибли, один получил ранения) в месте воинской дислокации и скрылся», — передает telegram-канал. В основных версиях произошедшего говорится, что Алексей стрелял в военных из-за мести за унижения. Изначально предполагалось, что мужчина взял с собой автомат Калашникова, когда скрылся из воинской части. Однако позже оружие было найдено недалеко от места происшествия. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. Стрельба в воинской части произошла 11 июля. В результате этого был объявлен план «Перехват». Позже RT сообщило, что Журавлев был судим в 17 лет за грабеж.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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