Дезертир, расстрелявший сослуживцев под Белгородом, был задержан

Военный Алексей Журавлев, который расстрелял двоих сослуживцев и ранил одного в Белгородской области и скрылся из воинской части с автоматом Калашникова, был задержан в Грайвороновском районе. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«29-летнего Алексея задержали в Грайвороновском районе области. Вечером 11 июля он расстрелял троих сослуживцев (двое погибли, один получил ранения) в месте воинской дислокации и скрылся», — передает telegram-канал. В основных версиях произошедшего говорится, что Алексей стрелял в военных из-за мести за унижения.
Изначально предполагалось, что мужчина взял с собой автомат Калашникова, когда скрылся из воинской части. Однако позже оружие было найдено недалеко от места происшествия.
URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило.
Стрельба в воинской части произошла 11 июля. В результате этого был объявлен план «Перехват». Позже RT сообщило, что Журавлев был судим в 17 лет за грабеж.
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