25 июля 2024

NYT: Харрис сокращает разрыв с Трампом в уровне поддержки населения

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Растет уровень поддержки Харрис среди граждан США
Растет уровень поддержки Харрис среди граждан США Фото:

Претендент на пост президента США от Демократической парии Камала Харрис сокращает разрыв с республиканцем Дональдом Трампом в уровне поддержки населения. Об этом говорят данные соцопроса.

«Харрис набирает 47% среди опрошенных избирателей, в то время как за ее оппонента Трампа собирается проголосовать 48%. Это существенный рост в сравнении с опросом, проведенным в начале июля», — передает New York Times со ссылкой на данные исследовательского института Siena College.

Харрис стала своего рода кризисным кандидатом от Демпартии на замену снявшемуся с выборов президенту США Джо Байдену. Эксперты не исключают, что она может составить достойную конкуренцию Трампу на грядущих выборах, передает RT.

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Претендент на пост президента США от Демократической парии Камала Харрис сокращает разрыв с республиканцем Дональдом Трампом в уровне поддержки населения. Об этом говорят данные соцопроса. «Харрис набирает 47% среди опрошенных избирателей, в то время как за ее оппонента Трампа собирается проголосовать 48%. Это существенный рост в сравнении с опросом, проведенным в начале июля», — передает New York Times со ссылкой на данные исследовательского института Siena College. Харрис стала своего рода кризисным кандидатом от Демпартии на замену снявшемуся с выборов президенту США Джо Байдену. Эксперты не исключают, что она может составить достойную конкуренцию Трампу на грядущих выборах, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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