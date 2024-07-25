NYT: Харрис сокращает разрыв с Трампом в уровне поддержки населения

Претендент на пост президента США от Демократической парии Камала Харрис сокращает разрыв с республиканцем Дональдом Трампом в уровне поддержки населения. Об этом говорят данные соцопроса.
«Харрис набирает 47% среди опрошенных избирателей, в то время как за ее оппонента Трампа собирается проголосовать 48%. Это существенный рост в сравнении с опросом, проведенным в начале июля», — передает New York Times со ссылкой на данные исследовательского института Siena College.
Харрис стала своего рода кризисным кандидатом от Демпартии на замену снявшемуся с выборов президенту США Джо Байдену. Эксперты не исключают, что она может составить достойную конкуренцию Трампу на грядущих выборах, передает RT.
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