Baza: замглавы московского МЧС попал в ДТП, когда ехал на тушение пожара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место падения бпла на Карамышевской набережной недалеко от ГКБ №67. Москва, мчс
Замглавы МЧС Москвы был доставлен в больницу, пишет Baza (архивное фото) Фото:

В Москве замминистра столичного МЧС Максим Серегин попал в ДТП, когда ехал на тушение пожара. Об этом написали в telegram-канале Baza.

«Максим Серегин ехал в машине пожарной службы тушить возгорание на улице Юности, когда автомобиль попал в аварию», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что замглавы московского министерства доставлен в больницу с сотрясением.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве замминистра столичного МЧС Максим Серегин попал в ДТП, когда ехал на тушение пожара. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Максим Серегин ехал в машине пожарной службы тушить возгорание на улице Юности, когда автомобиль попал в аварию», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что замглавы московского министерства доставлен в больницу с сотрясением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...