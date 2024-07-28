Baza: замглавы московского МЧС попал в ДТП, когда ехал на тушение пожара

28 июля 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Замглавы МЧС Москвы был доставлен в больницу, пишет Baza (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Москве замминистра столичного МЧС Максим Серегин попал в ДТП, когда ехал на тушение пожара. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Максим Серегин ехал в машине пожарной службы тушить возгорание на улице Юности, когда автомобиль попал в аварию», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что замглавы московского министерства доставлен в больницу с сотрясением. telegram-канал Baza Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве замминистра столичного МЧС Максим Серегин попал в ДТП, когда ехал на тушение пожара. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Максим Серегин ехал в машине пожарной службы тушить возгорание на улице Юности, когда автомобиль попал в аварию», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что замглавы московского министерства доставлен в больницу с сотрясением.