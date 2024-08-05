ФСБ задержала сотрудника СБУ, готовившего теракт в Запорожской области

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В Запорожской области задержали агента СБУ Фото:

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), который готовил теракт против сотрудников администрации региона. Об этом сообщили в Управлении Федеральной Службы Безопасности (УФСБ).

«В Запорожской области задержан гражданин России, планировавший по заданию спецслужб Украины теракт против должностных лиц администрации региона», — сообщило УФСБ. Информацию передает РИА Новости.

Ранее сотрудники УФСБ России по Свердловской области задержали восемь подростков, которые также готовили теракт на железнодорожных путях в Первоуральске и Красноуральске. Такое указание им давал человек, находящийся на Украине, за что впоследствии им обещали денежное вознаграждение. В отношении подростков возбуждены уголовные дела. Также оперативники проводят обыски, экспертизы и допросы.

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В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), который готовил теракт против сотрудников администрации региона. Об этом сообщили в Управлении Федеральной Службы Безопасности (УФСБ). «В Запорожской области задержан гражданин России, планировавший по заданию спецслужб Украины теракт против должностных лиц администрации региона», — сообщило УФСБ. Информацию передает РИА Новости. Ранее сотрудники УФСБ России по Свердловской области задержали восемь подростков, которые также готовили теракт на железнодорожных путях в Первоуральске и Красноуральске. Такое указание им давал человек, находящийся на Украине, за что впоследствии им обещали денежное вознаграждение. В отношении подростков возбуждены уголовные дела. Также оперативники проводят обыски, экспертизы и допросы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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