ФСБ задержала сотрудника СБУ, готовившего теракт в Запорожской области

05 августа 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

В Запорожской области задержали агента СБУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), который готовил теракт против сотрудников администрации региона. Об этом сообщили в Управлении Федеральной Службы Безопасности (УФСБ). «В Запорожской области задержан гражданин России, планировавший по заданию спецслужб Украины теракт против должностных лиц администрации региона», — сообщило УФСБ. Информацию передает РИА Новости. Ранее сотрудники УФСБ России по Свердловской области задержали восемь подростков, которые также готовили теракт на железнодорожных путях в Первоуральске и Красноуральске. Такое указание им давал человек, находящийся на Украине, за что впоследствии им обещали денежное вознаграждение. В отношении подростков возбуждены уголовные дела. Также оперативники проводят обыски, экспертизы и допросы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), который готовил теракт против сотрудников администрации региона. Об этом сообщили в Управлении Федеральной Службы Безопасности (УФСБ). «В Запорожской области задержан гражданин России, планировавший по заданию спецслужб Украины теракт против должностных лиц администрации региона», — сообщило УФСБ. Информацию передает РИА Новости. Ранее сотрудники УФСБ России по Свердловской области задержали восемь подростков, которые также готовили теракт на железнодорожных путях в Первоуральске и Красноуральске. Такое указание им давал человек, находящийся на Украине, за что впоследствии им обещали денежное вознаграждение. В отношении подростков возбуждены уголовные дела. Также оперативники проводят обыски, экспертизы и допросы.