В Госдуме предложили сажать в тюрьму за дипфейки

ГД предложила внести в УК РФ наказание за использование дипфейков
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Депутат Госдумы Нилов предложил внести несколько статей в УК РФ за использование дипфейков
Депутат Госдумы Нилов предложил внести несколько статей в УК РФ за использование дипфейков Фото:

В Госдуме представили законопроект, в котором предлагается введение нескольких статей об использовании дипфейк-технологий в Уголовный кодекс. Законопроект разработан главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

«Изменения предлагается внести в статьи „Клевета“, „Мошенничество“, „Кража“, „Вымогательство“, „Мошенничество в сфере компьютерной информации“, „Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием“», — говорится в тексте законопроекта, имеется в распоряжении ТАСС. Согласно законопроекту использование персональных данных будет наказываться штрафом в размере до 1,5 млн рублей или лишением свободы сроком до двух лет.

Нилов указывает, что изображение гражданина или его голос в различных ситуациях могут как быть отнесены к биометрическим персональным данным, используемым для идентификации личности, так и не иметь такого статуса. Современные технологии позволяют создавать дипфейки, которые практически невозможно отличить от реальности. Депутат подчеркивает, что именно голос и изображение гражданина наиболее часто используются для мошеннических действий, предлагается выделить их в отдельную категорию.

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В Госдуме представили законопроект, в котором предлагается введение нескольких статей об использовании дипфейк-технологий в Уголовный кодекс. Законопроект разработан главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. «Изменения предлагается внести в статьи „Клевета“, „Мошенничество“, „Кража“, „Вымогательство“, „Мошенничество в сфере компьютерной информации“, „Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием“», — говорится в тексте законопроекта, имеется в распоряжении ТАСС. Согласно законопроекту использование персональных данных будет наказываться штрафом в размере до 1,5 млн рублей или лишением свободы сроком до двух лет. Нилов указывает, что изображение гражданина или его голос в различных ситуациях могут как быть отнесены к биометрическим персональным данным, используемым для идентификации личности, так и не иметь такого статуса. Современные технологии позволяют создавать дипфейки, которые практически невозможно отличить от реальности. Депутат подчеркивает, что именно голос и изображение гражданина наиболее часто используются для мошеннических действий, предлагается выделить их в отдельную категорию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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