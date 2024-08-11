За последние дни увеличилось число информационных атак против России. Речь идет об использовании фейковых telegram-каналов от имени спецназа «Ахмат», заявил командир чеченского батальона Апти Алаудинов.
«Трусливое и подлое террористическое вторжение на территорию нашей страны сопровождается использованием беспрецедентных по масштабам методов гибридных войн», — сказал Алаудинов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что диверсантами делаются заявления, собираются деньги, а также активно рассылаются сообщения от его имени на разных платформах.
По словам командира «Ахмата», центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины не обладает такими ресурсами. Глава батальона предполагает наличие поддержки извне, так как у диверсантов слишком глубокие знания работы с искусственным интеллектом и алгоритмами соцсетей.
Ранее Алаудинов назвал атаку ВСУ на Курскую область терактом, подготовленным НАТО. Всю актуальную информацию об этой атаке URA.RU собрало в отдельном сюжете.
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