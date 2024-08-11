11 августа 2024

Алаудинов заявил о росте количества информационных диверсий против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Апти считает, что с диверсиями Украине помогает Запад
Апти считает, что с диверсиями Украине помогает Запад Фото:

За последние дни увеличилось число информационных атак против России. Речь идет об использовании фейковых telegram-каналов от имени спецназа «Ахмат», заявил командир чеченского батальона Апти Алаудинов.

«Трусливое и подлое террористическое вторжение на территорию нашей страны сопровождается использованием беспрецедентных по масштабам методов гибридных войн», — сказал Алаудинов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что диверсантами делаются заявления, собираются деньги, а также активно рассылаются сообщения от его имени на разных платформах.

По словам командира «Ахмата», центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины не обладает такими ресурсами. Глава батальона предполагает наличие поддержки извне, так как у диверсантов слишком глубокие знания работы с искусственным интеллектом и алгоритмами соцсетей.

Ранее Алаудинов назвал атаку ВСУ на Курскую область терактом, подготовленным НАТО. Всю актуальную информацию об этой атаке URA.RU собрало в отдельном сюжете.

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За последние дни увеличилось число информационных атак против России. Речь идет об использовании фейковых telegram-каналов от имени спецназа «Ахмат», заявил командир чеченского батальона Апти Алаудинов. «Трусливое и подлое террористическое вторжение на территорию нашей страны сопровождается использованием беспрецедентных по масштабам методов гибридных войн», — сказал Алаудинов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что диверсантами делаются заявления, собираются деньги, а также активно рассылаются сообщения от его имени на разных платформах. По словам командира «Ахмата», центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины не обладает такими ресурсами. Глава батальона предполагает наличие поддержки извне, так как у диверсантов слишком глубокие знания работы с искусственным интеллектом и алгоритмами соцсетей. Ранее Алаудинов назвал атаку ВСУ на Курскую область терактом, подготовленным НАТО. Всю актуальную информацию об этой атаке URA.RU собрало в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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