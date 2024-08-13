Киев в панике из-за решения Москвы по ДНР

Меркурис: командование ВСУ встревожено решением РФ оставить войска в ДНР
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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
В ВСУ встревожены из-за решений РФ на фронте, сказал Меркурис Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Среди командиров ВСУ растет тревога из-за того, что Россия не стала перебрасывать войска из ДНР в Курскую область на фоне вторжения украинских сил в регион. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис

«Нет никаких признаков, что российская армия перебросила резервы из Донбасса (под Курск — прим.ред). <…> Сейчас из-за этого растет тревога у некоторых украинских военных чиновников», — сказал Меркурис на своем YouTube-канале. Также военный эксперт заявил, что многие на Украине считают нападение на Курскую область бесперспективным.

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Среди командиров ВСУ растет тревога из-за того, что Россия не стала перебрасывать войска из ДНР в Курскую область на фоне вторжения украинских сил в регион. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис «Нет никаких признаков, что российская армия перебросила резервы из Донбасса (под Курск — прим.ред). <…> Сейчас из-за этого растет тревога у некоторых украинских военных чиновников», — сказал Меркурис на своем YouTube-канале. Также военный эксперт заявил, что многие на Украине считают нападение на Курскую область бесперспективным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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