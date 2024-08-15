Высокопоставленного офицера УВД на Московском метрополитене задержали за взятку

15 августа 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Андрей Федоров задержан по подозрению в совершении преступления по статье УК РФ (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Высокопоставленного офицера УВД на Московском метрополитене Андрея Федорова задержали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщили правоохранительные органы. «Замначальника второго отдела следственного управления УВД на Московском метрополитене Андрей Федоров задержан по подозрению в совершении преступления по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — написали ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Федорову грозит до 12 лет лишения свободы. По словам источника агентства, возглавляемый Федоровым отдел занимался делами, связанными с преступлениями в контексте незаконной торговли наркотиками, оружием и боеприпасами. Однако детали дела, включая сумму взятки, остаются неизвестными, так как правоохранители предпочли не разглашать эту информацию, ссылаясь на интересы следствия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Высокопоставленного офицера УВД на Московском метрополитене Андрея Федорова задержали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщили правоохранительные органы. «Замначальника второго отдела следственного управления УВД на Московском метрополитене Андрей Федоров задержан по подозрению в совершении преступления по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — написали ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Федорову грозит до 12 лет лишения свободы. По словам источника агентства, возглавляемый Федоровым отдел занимался делами, связанными с преступлениями в контексте незаконной торговли наркотиками, оружием и боеприпасами. Однако детали дела, включая сумму взятки, остаются неизвестными, так как правоохранители предпочли не разглашать эту информацию, ссылаясь на интересы следствия.