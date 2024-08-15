Высокопоставленного офицера УВД на Московском метрополитене задержали за взятку

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Андрей Федоров задержан по подозрению в совершении преступления по статье УК РФ (архивное фото) Фото:

Высокопоставленного офицера УВД на Московском метрополитене Андрея Федорова задержали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщили правоохранительные органы.

«Замначальника второго отдела следственного управления УВД на Московском метрополитене Андрей Федоров задержан по подозрению в совершении преступления по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — написали ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Федорову грозит до 12 лет лишения свободы.

По словам источника агентства, возглавляемый Федоровым отдел занимался делами, связанными с преступлениями в контексте незаконной торговли наркотиками, оружием и боеприпасами. Однако детали дела, включая сумму взятки, остаются неизвестными, так как правоохранители предпочли не разглашать эту информацию, ссылаясь на интересы следствия.

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Высокопоставленного офицера УВД на Московском метрополитене Андрея Федорова задержали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщили правоохранительные органы. «Замначальника второго отдела следственного управления УВД на Московском метрополитене Андрей Федоров задержан по подозрению в совершении преступления по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — написали ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Федорову грозит до 12 лет лишения свободы. По словам источника агентства, возглавляемый Федоровым отдел занимался делами, связанными с преступлениями в контексте незаконной торговли наркотиками, оружием и боеприпасами. Однако детали дела, включая сумму взятки, остаются неизвестными, так как правоохранители предпочли не разглашать эту информацию, ссылаясь на интересы следствия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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