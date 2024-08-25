Эксперт заявил о категориях россиян, которым положена доплата к пенсии

Эксперт Ляшок: пенсионеры с иждивенцами могут получить доплату к пенсии

25 августа 2024 в 09:27 Размер текста - 17 +

Доплата к пенсии за содержание иждивенца в 2024 году составляет 2,7 тысяч рублей, заявил Виктор Ляшок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пенсионеры в России имеют право получить доплату к пенсии в размере 2,7 тысячи рублей, если содержат нетрудоспособных родственников. Доплата полагается за каждого иждивенца. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. «Доплата за нетрудоспособных членов семьи, находящихся на содержании, доступна для тех, кто получает пенсию по старости или инвалидности. Размер доплаты составляет 1/3 от размеров фиксированной выплаты к страховой пенсии», — заявил Ляшок, его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что размер пенсии в 2024 году в таком случае составляет 2711,63 рубля за каждого нетрудоспособного. Также эксперт добавил, что доплата к пенсии устанавливается максимум за троих иждивенцев, однако при этом ее могут получать оба супруга. Для получения доплаты следует обратиться в Социальный фонд РФ с подтверждающими документами и заявлением. В России иждивенцами признаются лица, которые являются нетрудоспособными и находятся на полном содержании другого лица. Кто относится к категории иждивенцев: несовершеннолетние дети, которые еще не достигли возраста трудоспособности; студенты до 23 лет, получающие образование на очной форме обучения; родители и супруги, достигшие пенсионного возраста; и родственники, имеющие инвалидность и не обладающие собственным источником дохода. Ранее депутаты от партии ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким внесли законопроект, предусматривающий введение доплат к страховой пенсии по старости для пенсионеров со страховым стажем не менее 30 лет. Законопроект предусматривает, что в случае одновременного права на получение социальной доплаты и новой доплаты к страховой пенсии, пенсионер сможет выбрать только одну из них. На текущий момент прожиточный минимум для пенсионера составляет 13 290 рублей, а средний размер пенсии — 23 200 рублей. Предварительные расчеты говорят о возможной доплате в размере 3380 рублей , передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионеры в России имеют право получить доплату к пенсии в размере 2,7 тысячи рублей, если содержат нетрудоспособных родственников. Доплата полагается за каждого иждивенца. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. «Доплата за нетрудоспособных членов семьи, находящихся на содержании, доступна для тех, кто получает пенсию по старости или инвалидности. Размер доплаты составляет 1/3 от размеров фиксированной выплаты к страховой пенсии», — заявил Ляшок, его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что размер пенсии в 2024 году в таком случае составляет 2711,63 рубля за каждого нетрудоспособного. Также эксперт добавил, что доплата к пенсии устанавливается максимум за троих иждивенцев, однако при этом ее могут получать оба супруга. Для получения доплаты следует обратиться в Социальный фонд РФ с подтверждающими документами и заявлением. В России иждивенцами признаются лица, которые являются нетрудоспособными и находятся на полном содержании другого лица. Кто относится к категории иждивенцев: несовершеннолетние дети, которые еще не достигли возраста трудоспособности; студенты до 23 лет, получающие образование на очной форме обучения; родители и супруги, достигшие пенсионного возраста; и родственники, имеющие инвалидность и не обладающие собственным источником дохода. Ранее депутаты от партии ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким внесли законопроект, предусматривающий введение доплат к страховой пенсии по старости для пенсионеров со страховым стажем не менее 30 лет. Законопроект предусматривает, что в случае одновременного права на получение социальной доплаты и новой доплаты к страховой пенсии, пенсионер сможет выбрать только одну из них. На текущий момент прожиточный минимум для пенсионера составляет 13 290 рублей, а средний размер пенсии — 23 200 рублей. Предварительные расчеты говорят о возможной доплате в размере 3380 рублей, передает Pravda.Ru.