В США предрекли соцсети X судьбу Telegram и Дурова

Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами выразил мнение о возможных проблемах социальной сети X, которая ранее была известна как Twitter. Он считает, что платформу ждет судьба Telegram.
«Сегодня Telegram. Завтра будет [соцсеть] X», — написал Рамасвами в своем посте на платформе X. Политик предполагает, что соцсеть может столкнуться с аналогичными трудностями, что и популярный мессенджер Telegram и его основатель Павел Дуров.
Ранее российский бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров был задержан на выходе из своего частного самолета во Франции. Ему могут выдвинуть обвинения в терроризме, наркотрафике, мошенничестве, отмывании денег, скупке краденого, пишет «Национальная служба новостей».
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