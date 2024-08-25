В США предрекли соцсети X судьбу Telegram и Дурова

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Вивек Рамасвами считает, что соцсеть Х может столкнуться с аналогичными трудностями, что и Telegram
Вивек Рамасвами считает, что соцсеть Х может столкнуться с аналогичными трудностями, что и Telegram Фото:

Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами выразил мнение о возможных проблемах социальной сети X, которая ранее была известна как Twitter. Он считает, что платформу ждет судьба Telegram.

«Сегодня Telegram. Завтра будет [соцсеть] X», — написал Рамасвами в своем посте на платформе X. Политик предполагает, что соцсеть может столкнуться с аналогичными трудностями, что и популярный мессенджер Telegram и его основатель Павел Дуров.

Ранее российский бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров был задержан на выходе из своего частного самолета во Франции. Ему могут выдвинуть обвинения в терроризме, наркотрафике, мошенничестве, отмывании денег, скупке краденого, пишет «Национальная служба новостей».

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Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами выразил мнение о возможных проблемах социальной сети X, которая ранее была известна как Twitter. Он считает, что платформу ждет судьба Telegram. «Сегодня Telegram. Завтра будет [соцсеть] X», — написал Рамасвами в своем посте на платформе X. Политик предполагает, что соцсеть может столкнуться с аналогичными трудностями, что и популярный мессенджер Telegram и его основатель Павел Дуров. Ранее российский бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров был задержан на выходе из своего частного самолета во Франции. Ему могут выдвинуть обвинения в терроризме, наркотрафике, мошенничестве, отмывании денег, скупке краденого, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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