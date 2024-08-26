Создание перинатального центра, решение кадрового вопроса: итоги визита Мурашко на Алтай

Мурашко поручил создать новый перинатальный центр в Горно-Алтайске

26 августа 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Мурашко посетил Алтай и выявил проблемы в системе здравоохранения, которые требуют решения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Алтай с рабочим визитом. В ходе поездки он заявил о проектировании с 2025 года нового перинатального центра и приемного покоя. Также Мурашко и команда Минздрава посетила несколько медицинских учреждений, в них были выявлены проблемы в организации работы и нехватка кадров. Итоги поездки главы Минздрава на Алтай приводит экс-секретарь генсовета «Единой России» и врио губернатора Алтайского края Андрей Турчак. «Проектирование нового перинатального центра в Горно-Алтайске и объединенного приемного покоя в Республиканской больнице начнем уже в следующем году», — приводит Турчак в своем telegram-канале главный итог визита Мурашко на Алтай. Кроме того, в ходе посещения региона Михаил Мурашко и команда федерального Минздрава оценили работу ряда медицинских учреждений, включая реабилитационное отделение районной больницы и перинатальный центр. Первоначальный анализ посещенных учреждений выявил проблемы в организации работы здравоохранения, несмотря на финансирование из федерального бюджета и средств ОМС. Указывается на неэффективность рабочих процессов и нехватку медицинских кадров, особенно в городских условиях. В ответ на выявленные проблемы планируется перенастройка рабочих процессов после получения окончательных результатов анализа от команды Минздрава. Также по итогам поездки Михаила Мурашко на Алтай объявлены планы по введению доплат медицинским работникам и устранению разницы в зарплатах между сельскими и городскими специалистами. Для решения кадрового вопроса предложено привлечь врачей-ординаторов из медицинских вузов других регионов. Республиканскому минздраву поручено составить список специалистов, которых не хватает в больницах региона. Ранее Мурашко побывал в Челябинской области. В регионе министр здравоохранения РФ оценил систему для раннего выявления рака кишечника с помощью искусственного интеллекта Polyptron, которую представила компания «Эва лаб». Также ему продемонстрировали стоматологические имплантаты из нанотитана компании «НС Технология» и умное зеркало ArtikMe, разработанное предприятием «Стендап инновации». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Алтай с рабочим визитом. В ходе поездки он заявил о проектировании с 2025 года нового перинатального центра и приемного покоя. Также Мурашко и команда Минздрава посетила несколько медицинских учреждений, в них были выявлены проблемы в организации работы и нехватка кадров. Итоги поездки главы Минздрава на Алтай приводит экс-секретарь генсовета «Единой России» и врио губернатора Алтайского края Андрей Турчак. «Проектирование нового перинатального центра в Горно-Алтайске и объединенного приемного покоя в Республиканской больнице начнем уже в следующем году», — приводит Турчак в своем telegram-канале главный итог визита Мурашко на Алтай. Кроме того, в ходе посещения региона Михаил Мурашко и команда федерального Минздрава оценили работу ряда медицинских учреждений, включая реабилитационное отделение районной больницы и перинатальный центр. Первоначальный анализ посещенных учреждений выявил проблемы в организации работы здравоохранения, несмотря на финансирование из федерального бюджета и средств ОМС. Указывается на неэффективность рабочих процессов и нехватку медицинских кадров, особенно в городских условиях. В ответ на выявленные проблемы планируется перенастройка рабочих процессов после получения окончательных результатов анализа от команды Минздрава. Также по итогам поездки Михаила Мурашко на Алтай объявлены планы по введению доплат медицинским работникам и устранению разницы в зарплатах между сельскими и городскими специалистами. Для решения кадрового вопроса предложено привлечь врачей-ординаторов из медицинских вузов других регионов. Республиканскому минздраву поручено составить список специалистов, которых не хватает в больницах региона. Ранее Мурашко побывал в Челябинской области. В регионе министр здравоохранения РФ оценил систему для раннего выявления рака кишечника с помощью искусственного интеллекта Polyptron, которую представила компания «Эва лаб». Также ему продемонстрировали стоматологические имплантаты из нанотитана компании «НС Технология» и умное зеркало ArtikMe, разработанное предприятием «Стендап инновации».