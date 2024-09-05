В Новой Москве создали бот для доносов на мигрантов

Чат-бот для доносов на мигрантов создала народная дружина в Новой Москве
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Старт фестиваля «Безумные дни». Екатеринбург , мигранты, разговор по телефону
Всего проведено 42 рейда, сообщается в боте Фото:

В Новой Москве создали чат-бот народной дружины для доносов на мигрантов. Об этом соощила Народная дружина Коммунарки.

«Это бот, куда вы можете отправить информацию. Данные будут переданы в Народную дружину поселения Сосенское и Экспертный совет по развитию городской среды в ТиНАО», — написала Народная дружина Коммунарки в своем telegram-канале.

Чат-бот народной дружины создали в Новой Москве по решению заседания местных чиновников и полиции, пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». В него жители могут сообщить квартирах, где проживают нелегальные мигранты. Сейчас проведено уже 42 рейда, отмечается в боте.

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий контроль мигрантов. По обновленным правилам причиной высылки из страны могут стать истечение срока временного прибывания или нарушение закона.

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В Новой Москве создали чат-бот народной дружины для доносов на мигрантов. Об этом соощила Народная дружина Коммунарки. «Это бот, куда вы можете отправить информацию. Данные будут переданы в Народную дружину поселения Сосенское и Экспертный совет по развитию городской среды в ТиНАО», — написала Народная дружина Коммунарки в своем telegram-канале. Чат-бот народной дружины создали в Новой Москве по решению заседания местных чиновников и полиции, пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». В него жители могут сообщить квартирах, где проживают нелегальные мигранты. Сейчас проведено уже 42 рейда, отмечается в боте. Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий контроль мигрантов. По обновленным правилам причиной высылки из страны могут стать истечение срока временного прибывания или нарушение закона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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