Общество В Новой Москве создали бот для доносов на мигрантов Чат-бот для доносов на мигрантов создала народная дружина в Новой Москве 05 сентября 2024 в 19:04 Размер текста - 17 + Всего проведено 42 рейда, сообщается в боте Фото: Илья Московец © URA.RU В Новой Москве создали чат-бот народной дружины для доносов на мигрантов. Об этом соощила Народная дружина Коммунарки. «Это бот, куда вы можете отправить информацию. Данные будут переданы в Народную дружину поселения Сосенское и Экспертный совет по развитию городской среды в ТиНАО», — написала Народная дружина Коммунарки в своем telegram-канале. Чат-бот народной дружины создали в Новой Москве по решению заседания местных чиновников и полиции, пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». В него жители могут сообщить квартирах, где проживают нелегальные мигранты. Сейчас проведено уже 42 рейда, отмечается в боте. Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий контроль мигрантов. По обновленным правилам причиной высылки из страны могут стать истечение срока временного прибывания или нарушение закона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Новой Москве создали чат-бот народной дружины для доносов на мигрантов. Об этом соощила Народная дружина Коммунарки. «Это бот, куда вы можете отправить информацию. Данные будут переданы в Народную дружину поселения Сосенское и Экспертный совет по развитию городской среды в ТиНАО», — написала Народная дружина Коммунарки в своем telegram-канале. Чат-бот народной дружины создали в Новой Москве по решению заседания местных чиновников и полиции, пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». В него жители могут сообщить квартирах, где проживают нелегальные мигранты. Сейчас проведено уже 42 рейда, отмечается в боте. Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий контроль мигрантов. По обновленным правилам причиной высылки из страны могут стать истечение срока временного прибывания или нарушение закона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям