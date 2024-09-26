Один из фигурантов дела Иванова пытался скрыть факты участия в преступлениях

Один из фигурантов дела экс-заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова уличен в попытке сокрытия фактов своего участия в совершении преступлений. Информация об этом указана в официальных судебных документах.
Согласно материалам, результаты оперативной работы и следственных действий свидетельствуют о том, что один из обвиняемых по уголовному делу предпринимал попытки к сокрытию фактов своего участия в преступлениях. Об этом сообщили РИА Новости, получив доступ к документам.
Тимур Иванов и его коллега Сергей Бородин , курировавший строительство военно-строительного комплекса в Министерстве обороны, обвиняются в получении особо крупных взяток. Адвокат Мурад Мусаев сообщал, что следователи обвиняют экс-заместителя главы МО РФ в получении взяток на сумму около одного миллиарда рублей, но он не признал свою вину.
По версии следствия, соучредитель «Олимп Сити Строя» Александр Фомин оказывал Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера, освобождая их то обязательств по оплате товаров, работ и услуг, связанных с ремонтом и реконструкцией зданий.
Суд может назначить штраф в размере 70- или даже 100-кратной суммы взятки , если сочтет их вину доказанной. Возможна также конфискация имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.
Также следствие подозревает бывшего подчиненного Иванова, Антона Филатова, в хищении средств у банка «Интеркоммерц». Отметается, что банк мог потерять более трех миллиардов рублей.
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